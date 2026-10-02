Tire Ticaret Odası’nda merakla beklenen başkanlık seçimi tamamlandı. Mevcut Başkan Mehmet Nadir Delikanlı’nın aday olmadığı seçimde, Hakan Ayhan’ın mavi listesi ile Şükrü Bahattin Oktav’ın beyaz listesi yarıştı.

Beş sandıkta gerçekleştirilen seçimde Oktav’ın listesi, dört sandıkta rakibinin önünde yer aldı. 5 numaralı sandıkta ise iki listenin oyları 48-48 eşit çıktı.

319 oyla başkan seçildi

Seçim sonuçlarına göre Şükrü Bahattin Oktav 319 oy alırken Hakan Ayhan’ın listesi 265 oyda kaldı. İki aday arasındaki fark 54 oy olarak kayıtlara geçti.

Dört sandıkta üstünlük sağlayan ve toplamda en fazla oyu alan Şükrü Bahattin Oktav, Tire Ticaret Odası’nın yeni başkanı oldu.

Delikanlı yeniden aday olmadı

Tire Ticaret Odası’nda iki dönem başkanlık yapan Mehmet Nadir Delikanlı, iki dönem kuralı nedeniyle bu seçimde aday olmadı. Delikanlı, adaylık sürecinde Bahattin Oktav’a destek verdi. Oktav’ın adaylığı, düzenlenen ortak basın açıklamasıyla kamuoyuna duyuruldu.

Oktav’ın gündeminde yeni yatırımlar var

Seçim öncesinde projelerini anlatan Bahattin Oktav, Tire Ticaret Odası’nı daha modern ve dijital bir yapıya kavuşturmayı hedeflediklerini açıklamıştı. Üyelere daha fazla katkı sunan bir oda yönetimi oluşturmak istediklerini belirten Oktav, Tire’nin üretim gücü, ulaşım olanakları ve ihracat kapasitesinin değerlendirilerek yeni yatırımların önünün açılmasını amaçladıklarını ifade etmişti.