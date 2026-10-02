İzmir’in Tire ilçesinde meydana gelen traktör kazası can aldı. Işık Mahallesi Gülbahçe mevkisinde yaşanan kazada, 35 M 4804 plakalı traktörün sürücüsü Mustafa Dağdeviren hayatını kaybederken, yanında bulunan eşi İnci Dağdeviren yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Mustafa Dağdeviren’in kullandığı traktör, henüz belirlenemeyen bir nedenle seyir halindeyken devrildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

Sürücü olay yerinde hayatını kaybetti

Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, 41 yaşındaki Mustafa Dağdeviren’in yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazada yaralanan İnci Dağdeviren’e ise ilk müdahale olay yerinde yapıldı.

Yaralı kadın, daha sonra ambulansla Tire Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Cenazesi Adli Tıp Kurumuna gönderildi

Mustafa Dağdeviren’in cenazesi, olay yerindeki işlemlerin tamamlanmasının ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Jandarma ekiplerinin kazayla ilgili inceleme başlattığı öğrenildi.