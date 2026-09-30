Tire-İzmir kara yolunda sabah saatlerinde feci bir kaza meydana geldi. Süt kamyonu, otomobil ve bir kamyonetin birbirine girdiği zincirleme kazada adeta can pazarı yaşandı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan araçlar yoldan çıkarken, olayda 2 kişi yaralandı.

Otomobil şarampole, kamyon dere yatağına yuvarlandı

Kaza, Tire Organize Sanayi Bölgesi mevkisinde patlak verdi. M.K. yönetimindeki 35 EY 104 plakalı süt kamyonu, aynı istikamette seyreden 09 AIZ 693 plakalı otomobile arkadan sert şekilde çarptı. Kontrolden çıkan otomobil savrularak şarampole devrildi.

Çarpmanın etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden kamyon sürücüsü ise yol kenarındaki dere yatağına uçtu. Kazaya aynı anlarda bölgeden geçen bir kamyonetin de karıştığı tespit edildi. Metal yığınına dönen araçları gören diğer sürücüler hemen telefonlarına sarıldı.

Ekipler seferber oldu: Yaralılar hastanede

İhbarın hemen ardından kaza yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan ekipler, şarampole yuvarlanan otomobildeki yaralılara müdahale etti. Kazada yaralanan A.Ş. ile D.Ş., olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Tire Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların tedavisi sürüyor.

Jandarma ekipleri ikinci bir kaza riskine karşı yolda güvenlik önlemleri aldı. Dere yatağına devrilen süt kamyonunun sürücüsü M.K. ise ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü. Ekipler kazanın kesin çıkış nedenini belirlemek için geniş çaplı inceleme başlattı.

