Son Mühür / Yağmur Daştan - İzmir'in yeşil cenneti Tire’nin geçmişi uzun yıllara dayanan simgelerinden 'Tarihi Tire Çarşısı' ve ‘Salı Pazarı’ konseptinin UNESCO Geçici Miras listesine dahil edilmesi ile ilgili çalışmalar sürüyor. “Marka Şehir Tire” vizyonuyla ilçenin kadim geçmişine layık olduğu gibi UNESCO Dünya Mirasları Listesi’ne girmesini sağlayacaklarının altını çizen Tire Belediye Başkanı Hayati Okuroğlu, süreçle ilgili son çalışmalarını Son Mühür’e anlattı.

UNESCO ile ilgili yerel ve akademik anlamda gerekli görüşmelere hızla devam ettiklerini belirten Başkan Okuroğlu, “İlgili üniversitelerdeki profesör hocalarımızla görüşmelere başladık. Yavaş yavaş raporlarımız hazırlanıyor. Bir ila iki ay içinde Tarihi Tahta Kale Çarşımız ve Salı Pazarı konseptimiz ile başvurumuzu yapacağız. Tire’nin tarihi çarşısını yeniden ayağa kaldıracak Uzun Çarşı Sokak Sağlıklaştırma projemiz, Tarihi Kentler Birliği (TKB) Meclisi’nden geçti. Tarihi Kentler Birliği Başkanımız Mansur Yavaş’tan da sağ olsun, gerekli desteğimizi aldık. Tüm projelendirmeyi kentler birliğimiz düzenledi. Önümüzdeki aylarda başvurumuzu tamamlayacağız. Bir yandan UNESCO temsilcileriyle görüşme sürecini de devam ettiriyoruz. Hedefimiz 2027, en genç 2028’de UNESCO’ya dahil olmak” dedi.

“Tarihi yapımız şahlanacak”

Tire’nin şu anda dünyayı açılmayı bekleyen gizli bir cennet olduğu vurgusunu yapan Başkan Okuroğlu, “Bu süreçle birlikte güzel ilçemizin eski tarihi yapısı şahlanacak, mevcut ekonomimize de büyük katkı sağlanacak. Ayrıca, dışa dönük turist kapasitemizin de günden güne çoğalacağını öngörüyoruz. Tire, için olağanüstü bir geleceğe hazırlanıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Tarih ve gastronomi sentezi olacak”

Tireliler’in de süreci desteklemesinden duyduğu memnuniyeti de dile getiren Okuroğlu, şunları söyledi: “Şehrimizin söz konusu bölgesi koruma amaçlı imar planı içinde. Şahıslara ait tapularda kamulaştırmanın, cumbalı evlerde ise restorasyonun önünü açacağız. Çok yakın bir zamanda bünyemizde yeni bir birim kuracağız. Vatandaşımız da bu birime başvurarak süreç hakkında daha detaylı bilgi sahibi olabilecek. Biliyoruz ki dünya biraz daha gastronomi turizmine evrildi, sadece tarihi yapılar değil. Ancak ilçemiz hem gastronomi hem de bu yapılarla birlikte bir sentez olacak zenginliğe sahip. Anlatmakla bitmeyecek birçok tarımsal ürünümüz var. Özellikle Tire köftenin dünya kıyma yemeklerinde birinci olması daha da ön plana çıkmamıza vesile oldu. Salı pazarımızın ünü ise zaten uzun zamandır herkesin malumu. Ancak biz çok çalışmaya devam edeceğiz. Aynı zamanda üçüncü gözlere çok önem veriyoruz. Bu sürecin içinde yer almak isteyen ve konuya vakıf olan kişileri de bizlerle bir arada çalışmaya davet ediyoruz.”

“2027 yatırım bütçemiz olacak”

Göreve geldiği sürenin ardından ilk bir buçuk yıllık süreci kendi iç yapılanmalarını ve mali disiplini sağlamaya ayırdıklarını da sözlerine ekleyen Okuroğlu, “İlk başlarda birtakım zorluklar yaşadık ama şu an için herhangi bir SGK kesintimiz yok. Herkes bilmeli ki maaş ve tazminat borcumuz da yok. Bundan sonraki süreçte de bu işin üzerine gidip 2027 itibariyle Tire Belediyesi tamamen yatırım bütçesine girmiş olacak” diye konuştu.

Tarihi Tire Çarşısı

1200'lü yıllarda urgan üretim merkezi olarak kurulan Tire Çarşısı, uzun yıllar boyunca Osmanlı Donanması'nın halat ihtiyacını karşıladı ve Cumhuriyet döneminde de urgan merkezi olma özelliğini korudu. Çarşıdaki ustaların ürettiği urganlar uzun süre İstanbul ve İzmir'deki şehir hatları vapurlarında kullanıldı.

İpek Yolu güzergahında bulunması nedeniyle el sanatlarının da merkezi konumundaki tarihi çarşı, gelinlikçileri, semercileri, yorgancıları, keçecileri, nalıncıları ve bunlara mal getirip götüren tüccarlarıyla asırlarca bölge ekonomisinin adeta can damarı oldu.

Salı Pazarı

225 yıllık geçmişe sahip olan ve kökleri 1800'lü yıllara dayanan Tire Salı Pazarı, Türkiye'nin en büyük açık hava pazarı unvanını taşıyor. Her hafta yaklaşık 2 bin tezgahın kurulduğu pazar, kilometrelerce alana yayılıyor ve binlerce ziyaretçiyi ağırlıyor. Salı Pazarı’nda yöresel ürünlerden el sanatlarına kadar pek çok ürün satışa sunuluyor.