Son Mühür/ Beste Temel - Cumhuriyet’in 102’nci yılı kutlamaları kapsamında Aliağa Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen törende, Atatürk Anıtı’na çelenk sunuldu.Törende; Aliağa Kaymakamı Zekeriya Güney, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar ve Garnizon Komutanı Albay Ali Güler, çelenkleri sundu.

Programa Aliağa Cumhuriyet Başsavcısı Serkan Başaran, kamu kurum temsilcileri, askeri erkan, belediye meclis üyeleri, muhtarlar, siyasi parti ve STK temsilcileri, şehit aileleri, gaziler, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.Çelenk sunumunun ardından saygı duruşu gerçekleştirildi ve İstiklal Marşı okundu. Program, Aliağa Kabristanlığı’nda şehitlik ziyareti ile tamamlandı.

29 Ekim törenleri Atatürk Stadı’nda

Kutlamaların ikinci günü 29 Ekim’de sabah 09.30’da Kaymakamlık makamında tebriklerin kabulü ile başlayacak. Saat 10.30’da Aliağa Atatürk Stadı’nda öğrenci gösterileri, halk oyunları ve çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

Akşam fener alayı ve DJ performansı

Aliağa Belediyesi’nin düzenlediği akşam programı kapsamında saat 19.00’da fener alayı başlayacak.

Aliağalılar, Spor Salonu önünden Cumhuriyet Meydanı’na bando eşliğinde yürüyerek marşlar eşliğinde kortej oluşturacak.

Kutlamalar, saat 20.00’de Cumhuriyet Meydanı’nda DJ Arif Güven’in performansıyla sona erecek.