Sezonun ilk mücadelesinde Erbaaspor ile deplasmanda berabere kalan Altınordu, ikinci ve üçüncü haftalarda İskenderunspor ve 24 Erzincanspor'a mağlup oldu. Dün oynanan Adana 01 FK deplasmanından da 1 puanla dönen Namet Ateş'in öğrencileri, galibiyet hasretini sürdürdü. Yaz transfer döneminde birçok önemli oyuncusuyla yollarını ayıran köklü İzmir ekibinin, ligdeki performansı taraftarları üzdü.

Hedef: Elazığspor Karşısında Mutlak Galibiyet

Lige iyi bir başlangıç yapamayan Altınordu, gelecek hafta evinde Elazığspor'u konuk edecek. Kırmızı-lacivertliler, bu karşılaşmadan mutlak galibiyet parolasıyla ayrılarak galibiyet serisi başlatmayı ve alt sıralardan kurtulmayı hedefliyor. Teknik direktör Namet Ateş yönetimindeki takım, zorlu mücadeleye yoğun bir programla hazırlanıyor.