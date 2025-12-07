Kaza ihbarının ardından bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Çarpışmanın ardından tırlardan bazılarında yangın çıktı. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangının büyümesini engelledi.

Ölü ya da yaralı yok

Kazanın ardından yapılan ilk incelemelere göre olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Tırlarda maddi hasar meydana geldi. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları sürerken, otoyolda trafik akışı kontrollü şekilde sağlanmaya başlandı.

Soruşturma başlatıldı

Kazanın oluş şekline ilişkin incelemeler devam ederken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi. Ekipler, tırların çarpışma nedenini ve yangının çıkış sebebini belirlemek için çalışma yürütüyor.

Aynı otoyolda dün de ölümlü kaza yaşanmıştı

TAG Otoyolu’nda dün sabah saatlerinde de can kayıplarının yaşandığı bir kaza meydana gelmişti. Adana-Gaziantep otoyolu Bahçe ilçesi Ayran Tüneli yakınlarında bir yolcu otobüsünün tıra çarpması sonucu 7 kişi hayatını kaybetmiş, 11 kişi yaralanmıştı.