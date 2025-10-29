Son Mühür- Türkiye İşçi Partisi (TİP) İzmir’deki örgütlenme çalışmalarını sürdürüyor. Partinin İzmir İl Konferansı, 19 Ekim Pazar günü Karşıyaka Deniz Baykal Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Konferans, partililerin yoğun katılımıyla tamamlandı ve il yönetimiyle ilgili gelişmeler merakla bekleniyor.
Konferansın ardından gözler, partinin İzmir’deki yeni il yönetiminin görev dağılımına çevrildi. Yeni il yönetiminin ilerleyen günlerde açıklanması bekleniyor. Yetkililer, görev dağılımıyla birlikte partinin İzmir’deki çalışmalarının daha etkin ve koordineli şekilde yürütüleceğini belirtti.
TİP İzmir örgütü, konferansın ardından partinin il genelindeki plan ve projelerini hayata geçirmek için hazırlıklara başladı.