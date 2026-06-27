Son Mühür/Hüseyin Demir Türk İnternet Medya Birliği(TİMBİR) 2.Olağan Genel Kurulu Ankara’da gerçekleştirildi. Kandemir Medya Grubu'nun CEO'su ve Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Kandemir, TİMBİR Yönetim Kurulu Üyesi oldu. Medya Birleşirse Türkiye Büyür” şiarıyla internet medyasını ortak bir çatı altında buluşturan TİMBİR Başkanı Dr. Süleyman Basa ile Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı Seyfullah Türksoy, gazetemize özel açıklamalarda bulundu. Başkan Basa, yerel medyanın önemine değinirken medyanın birlik ve beraberlik içerisinde olması gerektiğini belirtti. Başkan Türksoy ise kısa sürede önemli çalışmalara imza atan TİMBİR’in Türk Dünyasıyla ilgili çalışmalarının olacağını söyledi.

“Yerelin sesini ulusala ve uluslararasına taşıyoruz”

Yerel medyanın önemini vurgulayan TİMBİR Başkanı Dr. Süleyman Basa, “Türk İnternet Medya Birliği 2. Genel Kurulu'nu, burada üyelerimizin yoğun katılımıyla yaptık. Türk İnternet Medya Birliği, 7 Mart 2023 tarihinde Cumhurbaşkanımızın onaylarıyla kurulan bir birlik. 3 yılda önemli adımlar yaptık. Özellikle yerelin sesini ulusala ve uluslararası dünyaya taşıyan bir sistem kurduk; Birlik Haber Ajansı ile beraber, BHA Web TV'mizle ve tek tek yapı kurduk. Amacımız, Anadolu'daki o gazetenin sesini tüm Türkiye'ye ve dünyaya duyurmak. Bu maksatla çalışıyoruz, çalışmalarımıza devam ediyoruz” diye konuştu.

“Medya birleştikçe Türkiye güçlenir”

Başkan Dr. Süleyman Basa, “Bu genel kurul sonrasında da sağ olsun genel kurulumuz bize güven tazeledi ve önümüzdeki 3 yıl gene geleceğin medyasını bir araya getirme adına biz varız. Bugün burada pek çok federasyon başkanı, birlik başkanı da buradaydı. ‘Medya birleştikçe Türkiye güçlenir’ diyoruz ve bu amaçla yola çıkıyoruz. Biz birlikte... Son Mühür Gazetesinin değerli internet grubu başkanı Hakan Kandemir ile bu dönem yönetimde birlikte çalışacağız. Zaten Son Mühür bizim İzmir medyamızı temsil ediyor. Önümüzdeki dönemde de inşallah çalışmalarımızı devam ettirmeye gayret edeceğiz” şeklinde konuştu.

“3 yıl içerisinde kıymetli çalışmalar oldu”

Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı ve aynı zamanda Türk Dünyası İnternet Gazetecileri Federasyonu’nun Genel Başkan Yardımcısı olan Seyfullah Türksoy, “Genel kurul da gayet kıymetli, donanımlı ve nitelikli bir genel kurul oldu. Süleyman Başkan başta olmak üzere yönetimine başarılar diliyorum. Bunun oluşumun amacı; Türk dünyasındaki ve Türkiye’deki internet medyasını bir çatı altında toplayıp, dezenformasyona müsaade vermeden birinci ağızdaki haberleri yaymak ve aynı zamanda Sayın Başkan’ın da izah ettiği gibi bir haber portalı, nitelikli, ajans şekliyle ana dildeki medyaya haber servisi yapmak. Bu yönde 3 yıllık zaman zarfı içerisinde kıymetli çalışmalar oluşturuldu” ifadelerini kullandı.

“Mesleki dayanışmanın artırılması lazım”

Mesleki dayanışma vurgusunda bulunan Başkan Seyfullah Türksoy, “Türk İnternet Medya Birliği'nin (TİMBİR) "TİMBİR Akademi" diye bir akademisi var. Bu zaman zaman bölgelerde, yereldeki gazeteci meslektaşlarımıza gerek çevrim içi gerekse yüz yüze eğitimler veriyorlar. Bu eğitimlerin artırılması lazım. Bölgelerdeki, özellikle yeni medya, dijital medya ve internet sitesindeki arkadaşlarımızın haber yapmak kabiliyetlerini ve becerilerini artırması lazım. Mesleki dayanışmanın artırılması lazım… Bunu yaptıktan sonra yine bizim Türk dünyasıyla ilgili bir çalışmamız olacak medya ve gazetecilik alanında. Buradaki birlikleri Türk dünyasına ulaştırmak istiyoruz” diye sözlerini sonlandırdı.

"Birlik ve beraberlik içinde olalım"

Çaykur Rizespor’un eski başkanı ve iş insanı Hasan Kartal, "Ben her zaman Son Mühür’ün yanındayım ve sizin başarılı olmanızı istiyorum. Niye başarılı olmanızı istiyorum? Çünkü o kadar yalan haberlerin olduğu yerde sizler yeni haberleri yayacaksınız ki insanlar doğruyu öğrensin. Şimdi bir şeyi okuyoruz; doğru mu, yanlış mı bilemiyorsun yani. ‘Acaba bu doğru mudur?’ diyorum, birinden, bir diğerinden teyit almaya çalışıyorum. Onun için dileğimiz, inşallah internet medyası ve TİMBİR, en güzel şekilde doğru haberleri tüm topluma yaymakta başarılı olur.Ne kadar birlik ve beraberlik içerisinde olursanız o kadar başarılı olursunuz. Yani ‘Bir elin nesi var, iki elin sesi var’. Birlik ve beraberlik içinde olalım” dedi.