Çağdaş tasarım ve moda dünyasında yer alan Tilbe Çakır’ın sosyal medyadaki paylaşımları yüzünden Anıl Altan ile ilişkisine dair merak daha da artıyor. Şu ana kadar taraflardan herhangi bir açıklama gelmese de, ikilinin gece hayatında görüntülenmesi üzerine yeni bir aşk söylentisi medya gündeminde yer aldı. Altan ve Çakır’ın resmî olarak birlikteliklerini doğrulamamış olması, magazin takipçilerinin ilgisini canlı tutuyor.

Tilbe Çakır kimdir?

Tilbe Çakır, 30’lu yaşlarında olan genç bir tasarımcı. Moda sektörüne getirdiği özgün çizgileri ve kendi tarzı ile tanınıyor. Koleksiyon hazırlayan ve sosyal medya üzerinden aktif şekilde çalışmalarını paylaşan Çakır, İstanbul’da ikamet ediyor. Alanda gösterdiği yenilikçi yaklaşımlar ve yaptığı projelerle moda çevrelerinde saygı gören isimler arasında gösteriliyor. Moda ve mekan konsepti üzerine profesyonel danışmanlık veren Çakır, farklı markalar ve etkinliklerle iş birlikleri yürütüyor.

Moda çalışmalarının yanı sıra mekan ve etkinlik tasarımı alanında da uzmanlıkları olduğunu belirten çevresi, Tilbe Çakır’ın son yıllarda farklı projelerde adını duyurduğunu aktarıyor. Genç yaşına rağmen moda dünyasında sıkça yer bulması, hem sosyal medya hem de sektör paydaşları tarafından ilgiyle takip ediliyor.

Boşanma sonrası gündeme geldi

Anıl Altan ve Pelin Akil, 2016 yılında nikah masasına oturmuş; ikiz çocuklarıyla örnek bir aile profili sergilemişti. Çift, uzun süredir gündemde olan ayrılık söylentilerini geçtiğimiz ay resmen doğruladı. Boşanmanın ardından Altan’ın gece hayatına dönüşü ile magazin sayfalarına yansıyan ilk görüntüleri Tilbe Çakır ile oldu.

Altan, bir gece kulübünde ve Bebek’te samimi şekilde Tilbe Çakır ile beraber görüntülendi. Taraflardan resmî bir açıklama gelmezken, ikilinin birlikte görülmesi üzerine yeni bir ilişkinin başladığı iddiası magazin dünyasında konuşuluyor. Tasarımcı kimliğiyle dikkat çeken Çakır’ın, bu süreçte ilişki açısından kamuoyunun odağına yerleştiği söylenebilir.