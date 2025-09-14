TikTok ve sosyal medyanın gündemine oturan “Şapkalı Adam” figürü, rüyalarda sıkça görülen karanlık bir siluet olarak tanımlanıyor. Ancak uzmanlar, bu deneyimin gerçekte var olan bir figürden ziyade, beynimizin bilinçaltımızı somutlaştırmasıyla oluştuğunu belirtiyor.

Uyku Felci ve Korkunun Şekillenişi

Tasmanialı rüya analisti ve nörobiyolog Jane Teresa Anderson, “Şapkalı Adam”ın genellikle yüzü seçilmeyen, karanlık bir erkek silueti olarak tarif edildiğini söylüyor. Anderson, insanların çoğunun bu figürü uyku felci sırasında gördüğünü belirtiyor. Uyku felci, uyanma veya uykuya dalma anında bilincin açık ancak bedenin hareketsiz olduğu kısa bir süreyi kapsıyor. Bu “yarı uyanık, yarı rüya” hali insan beyninin korkuyu somutlaştırmasına yol açıyor.

Kültürel Etkiler ve Gölge İnsanlar

Harvard Üniversitesi’nden nörobilimci Dr. Baland Jalal, beynin korku deneyimlerini kültürel imgeler üzerinden şekillendirdiğini söylüyor. Orta Çağ’da cadılar ve iblisler öne çıkarken, günümüzde korku filmleri sayesinde gölgemsi varlıklar ve karanlık siluetler öne çıkıyor. Klinik psikolog Dr. Brian Sharpless’in araştırmaları ise modern çağda gölge insanların, şeytan veya hayalet figürlerine göre daha gerçekçi algılandığını gösteriyor.

Bilinçaltı Gerçekliği ve Beynin Koruma Mekanizması

Pompeu Fabra Üniversitesi’nden Teresa Campillo-Ferrer, yaşanan deneyimlerin tamamen gerçek dışı olmadığını, duygular ve bilinçaltı inançların farklı bir gerçeklik algısı yarattığını savunuyor. Uzmanlar, beynimizin hayatta kalma içgüdüsü gereği “orada biri var” ihtimalini, “kimse yok” ihtimaline tercih ettiğini vurguluyor. Bu da “Şapkalı Adam”ın aslında karanlıkta güvenlik arayışının bir sonucu olduğunu ortaya koyuyor.

TikTok fenomeni “Şapkalı Adam” yalnızca bir internet trendi değil, beynin bilinçaltını somutlaştırmasının ve kültürel imgelerle şekillenen korkuların birleştiği bir olgu olarak bilimsel ilgiyi hak ediyor. İnsanlar bu figürü rüyalarda görmeye devam ettikçe, uzmanlar da onun ardındaki nörolojik ve psikolojik mekanizmaları çözmeye çalışacak.