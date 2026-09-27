Kısa video paylaşım ağlarının zirvesinde yer alan uygulamanın Türkiye sınırları içerisinde tamamen yasaklanacağı yönündeki söylentiler, dijital dünyada büyük bir tartışma başlattı. Hem içerik üreterek gelir elde eden fenomenler hem de standart izleyiciler, dolaşıma giren bu iddiaların doğruluğunu teyit etmek için arama motorlarına akın etti.

TÜRKİYE'DE TİKTOK YASAKLANDI MI, RESMİ BİR KARAR VAR MI?

Dijital mecralarda hızla yayılan "kapatılıyor" tezlerine rağmen, ilgili bakanlıklardan veya devletin yetkili kademelerinden bu yönde alınmış herhangi bir yaptırım kararı bulunmuyor. Platformun Türkiye'deki operasyonlarını durduracağına dair ortaya atılan spesifik tarihler, tamamen asılsız fısıltılardan ibaret. Otoriteler, kamuoyuna resmi kanallardan duyurulmamış hiçbir yasaklama kararının geçerli olmadığını vurguluyor.

UYGULAMADAKİ BAĞLANTI SORUNLARI NEYDEN KAYNAKLANIYOR?

An itibarıyla ağ kısıtlaması bulunmuyor ve kullanıcılar hesaplarına sorunsuz bir biçimde giriş yapabiliyor. Kimi zaman video yükleme ekranlarında veya akış yenilemelerinde karşılaşılan yavaşlamalar, tamamen altyapısal teknik arızalardan doğuyor. Dolayısıyla bu tür anlık sistemsel kesintilerin, uygulamaya bir erişim engeli getirildiği şeklinde yorumlanmaması gerekiyor.

KAPANMA İDDİALARI VE TARİHLERİ NEDEN SÜREKLİ GÜNDEME GELİYOR?

Sosyal ağ platformlarına yönelik periyodik olarak yürütülen yasal denetim süreçleri ve dijital mevzuat tartışmaları, bu tarz dedikoduların kolayca alevlenmesine zemin hazırlıyor. Fakat bir mecra hakkında hukuki inceleme yapılması veya yeni regülasyonlar getirilmesi, oranın kesin olarak kapatılacağı manasını taşımıyor. Uzmanlar; kaynağı belirsiz ekran görüntülerine, sahte duyurulara ve teyitsiz paylaşımlara karşı dikkatli olunması konusunda uyarılarda bulunuyor. Olası bir yaptırım durumunda ilk açıklamanın doğrudan devletin resmi haber kanallarından yapılacağı ifade ediliyor.