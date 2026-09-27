The Last of Us 3. sezon ne zaman sorusunun cevabını netleştiren en önemli gelişme, çekimlerin 2026 baharında başlaması oldu. Kamera arkasındaki çalışmalar hâlâ devam ediyor, bu yüzden 2026 bitmeden yeni bir bölüm izleme ihtimali pek yok.

The Last of Us 3. sezon ne zaman başlayacak?

Dizinin geçmiş takvimi de bu tahmini destekliyor. İlk sezon Ocak 2023'te yayınlandı, ikinci sezon ise yaklaşık iki yıl sonra, Nisan 2025'te izleyiciyle buluştu. Benzer bir aralık düşünüldüğünde yeni sezonun 2027 içinde gelmesi oldukça mantıklı. Resmi tarihin, çekimler bittikten ve kurgu süreci ilerledikten sonra açıklanması bekleniyor.

Hikâyenin bu kez ağırlıklı olarak Abby'nin gözünden ilerleyeceği konuşuluyor. Dizinin yaratıcısı Craig Mazin, Kaitlyn Dever ile Bella Ramsey'yi yeniden birlikte göreceğimizi söyledi. Yani Ellie ile Abby arasındaki hesaplaşma, yeni sezonun merkezinde olacak.

Kadroya katılan yeni isimler

Bella Ramsey Ellie, Kaitlyn Dever Abby rolüne devam ediyor. Isabela Merced Dina, Gabriel Luna da Tommy karakteriyle kadroda kaldı.

Yeni sezonda bazı yeni yüzler de var. Peter Sarsgaard, oyunda bulunmayan ve dizi için özel yazılan Seraphite lideri Ulu Amon'u canlandıracak. Clea DuVall, Scars grubunun bir üyesi olarak kadroya dahil oldu. Manny rolünde ise bir değişiklik yaşandı. Takvim çakışması yüzünden ayrılan Danny Ramirez'in yerine Jorge Lendeborg Jr. geldi.

Kamera arkasında da önemli bir ayrılık yaşandı. Oyunun yaratıcısı Neil Druckmann, Naughty Dog'daki görevine odaklanmak için diziden elini çekti. Yazar kadrosundaki Halley Gross da projeden ayrıldı.

Üçüncü sezon dizinin finali olabilir

Hayranları en çok üzen gelişme ise HBO cephesinden geldi. Kanalın içerik başkanı Casey Bloys, üçüncü sezonun büyük ihtimalle son sezon olacağını ima etti. Mazin daha önce hikâyenin dördüncü sezona uzayabileceğini söylemişti ama tablo değişmiş görünüyor.

Mazin'in Baldur's Gate 3 uyarlamasının başına geçmesi de bu ihtimali güçlendiriyor. Eğer gerçekten final olacaksa, The Last of Us Part II'nin kalan bütün hikâyesi tek sezona sığdırılacak. Bu da yeni bölümlerin temposunu şimdiden merak konusu yaptı.