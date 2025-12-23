Sosyal medya platformu TikTok'ta paylaştığı videolarla milyonlarca izlenmeye ulaşan "Halilişko"nun ailesi, takipçiler tarafından yakından takip ediliyor. Özellikle videoları çeken ancak yüzünü göstermeyen anne karakteri, izleyicilerde büyük merak uyandırıyor. Halilişko'nun annesi Ayşe Yıldız, kendine has anlatım tarzı ve aile içi diyaloglarıyla fenomen haline gelen bir isim.

"Halilişko" (Halil) ve kardeşi "Celilişko"nun (Celil) günlük yaşamlarını, yemek tariflerini ve temizlik rutinlerini paylaşan Ayşe Yıldız, eşi İbrahim Yıldız ile olan videolarıyla da gündeme geliyor. Yüzünü gizlemesine rağmen sesi ve elleriyle videolarda yer alan anne, sosyal medyada geniş bir hayran kitlesine sahip.

Halilişko Kimdir?

Gerçek adı Halil olan ve sosyal medyada "Halilişko" lakabıyla tanınan fenomen çocuk, Ayşe ve İbrahim Yıldız çiftinin ilk çocuğudur. Ailenin paylaşımlarında sıkça yer alan Halil, kardeşi Celil ile birlikte videoların ana karakterini oluşturuyor. Aile, TikTok platformunda "Türk Simpsonlar" benzetmesiyle de anılıyor.

Videolarda genellikle oyun oynarken, yemek yerken veya babasıyla vakit geçirirken görülen Halil, annesinin kendisine has hitap şekilleriyle tanınıyor. Aile, Gaziantep ve Şanlıurfa yöresine ait kültürel ögeleri de videolarında sıkça işliyor.

Annesi Ayşe Yıldız Kimdir?

Halilişko'nun annesi Ayşe Yıldız, videoların içerik üreticisi ve anlatıcısı konumunda bulunuyor. Genç yaşta anne olan Yıldız, eşi İbrahim Yıldız ile yaptığı evlilik ve yaş farkı konularıyla da zaman zaman magazin gündeminde yer aldı. Videolarda yüzünü göstermemeyi tercih eden Ayşe Yıldız, bu gizemi bir imaj haline getirdi.

Ayşe Yıldız, eşine "Kocişko", çocuklarına ise "Halilişko" ve "Celilişko" şeklinde hitap ederek kendine özgü bir jargon oluşturdu. Takipçileriyle paylaştığı "temizlik vlogları" ve "kuma şakası" gibi içeriklerle etkileşimini artırdı. Ayşe Yıldız, 2023 yılında eşiyle resmi nikah tazeleyerek evliliğini sosyal medya hesabından duyurdu.