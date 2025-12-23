Anne ve kızın aynı mesleği yapması ve hatta bazı projelerde birlikte rol alması, ikiliyi sektörde özel bir konuma taşıyor. Naz Çağla Irmak, oyunculuk yeteneğini annesinden alırken, Hülya Gülşen de uzun yıllara dayanan kariyeriyle kızına mentörlük yapıyor.

Naz Çağla Irmak Kimdir?

Naz Çağla Irmak, 31 Mayıs 1997 tarihinde Ankara'da doğdu. Pera Güzel Sanatlar Lisesi'nden mezun olan oyuncu, sanatla iç içe bir ailede büyüdü. Henüz çocuk yaşta annesiyle birlikte Bizim Evin Halleri dizisinde kamera karşısına geçti. Ancak asıl çıkışını 2015-2018 yılları arasında yayınlanan Kırgın Çiçekler dizisindeki "Kader" karakteriyle yaptı.

Sinema filmleri ve tiyatro oyunlarında da yer alan Irmak, Çakallarla Dans 5 ve Demir Kadın: Neslican gibi yapımlarda rol aldı. Özellikle Neslican Tay'ın hayatını canlandırdığı filmdeki performansı eleştirmenlerden tam not aldı. Genç oyuncu, kariyerini İstanbul'da sürdürüyor.

Annesi Hülya Gülşen Kimdir?

Naz Çağla Irmak'ın annesi Hülya Gülşen, 14 Eylül 1965 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. Ankara Devlet Konservatuvarı'na özel yetenek sınavıyla erken yaşta kabul edilen Gülşen, 1984 yılında mezun oldu ve Devlet Tiyatroları'na girdi. Tiyatro sahnesindeki başarısını televizyon ekranlarına da taşıyan usta oyuncu, özellikle Ferhunde Hanımlar dizisindeki "Müjgan" karakteriyle hafızalara kazındı.

Bizim Evin Halleri dizisindeki "İsmet" rolüyle de büyük beğeni toplayan Hülya Gülşen, kızı Naz Çağla Irmak ile Kırgın Çiçekler dizisinde de birlikte oynadı; dizide "Nezihe" karakterini canlandırdı. Hem tiyatro yönetmen yardımcılığı yapan hem de oyuncu koçluğu görevini üstlenen Gülşen, sanat hayatına aktif olarak devam ediyor.