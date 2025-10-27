Bayrampaşa Belediyesi’nde uzun süredir gündemde olan başkanvekilliği seçimi, dördüncü turda sonuçlandı. Daha önce CHP’nin adayı İbrahim Kahraman'ın kazanmasına rağmen AK Parti’nin itirazı sonrası seçim iptal edilmişti.

Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu’nun görevden uzaklaştırılmasının ardından başlayan süreçte, CHP adayı İbrahim Kahraman kura yoluyla ilk turu kazanmıştı. Ancak AK Parti’li meclis üyesi İbrahim Akın’ın itirazı üzerine mahkeme yürütmeyi durdurma kararı verdi ve yeniden seçim kararı alındı.

Seçim süreci yoğun güvenlik önlemleriyle başladı

26 Ekim’de saat 18.00’de başlayan seçimde AK Parti adayı İbrahim Akın ile CHP adayı Recep Öztürk yarıştı. İlk turda oy sayımı sırasında AK Parti adayının isminin yanlış yazılması üzerine salonda gerilim yaşandı.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, AK Parti sıralarına seslenerek, “Buraya çökmeye çalışan bir tutumla karşı karşıyayız” ifadelerini kullandı.

Oy sayımı ve gerginlikler

İlk Tur: AK Parti’nin itirazı sonrası geçersiz sayılan oylar kabul edildi. Sonuç: AK Parti 19, CHP 18

İkinci Tur: Oylar eşit çıktı. AK Parti ve CHP 18’er oy aldı, 1 oy geçersiz sayıldı. Bu turda yine adayın ismi yanlış yazıldı ve meclis kürsüsüne su şişesi fırlatıldı; özel güvenlik ekipleri salona müdahale etti.

Seçimi izleyen AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, geçersiz oyların sayılmasına tepki göstererek, “Burası hukuk devleti. Hiçbir irademizi gasp ettirmeyiz” dedi. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ise, “Tehdit ve şantajla bu odaya çökmeye çalışanlar yerlerine otursun. Sandığı Bayrampaşa halkının önüne koyalım” sözleriyle karşılık verdi.

Tutuklu başkan süreci uzaktan takip etti

Tutuklu CHP’li Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “AK Parti’nin Bayrampaşa’ya müdahale girişimini Silivri Cezaevi’nden izliyorum. Cesaretiniz varsa sandığı halka açın, karar milletin” dedi.

Üçüncü ve dördüncü tur sonuçları

Üçüncü turda AK Parti 19, CHP 18 oy aldı. 20 oy barajına ulaşılamadığı için dördüncü tura geçildi. Son turda ise AK Parti adayı İbrahim Akın, Bayrampaşa Belediye Başkanvekili olarak seçildi.