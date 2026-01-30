Son Mühür- 30 Ocak 2026 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan yeni yönetmelik değişikliğiyle, yiyecek ve içecek sektöründe tüketiciden alınan servis, kuver ve masa ücreti gibi ilave ödemeler tamamen yasaklandı.

Tüketiciyi koruyan kritik adım

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan "Fiyat Etiketi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", bugün itibarıyla yürürlüğe girdi. Yapılan düzenleme, özellikle lokanta, restoran, kafe ve pastane gibi işletmelerde son yıllarda sıkça tartışma konusu olan "gizli maliyetlere" set çekmeyi hedefliyor.

"Servis ücreti" ve "Kuver" artık talep edilemeyecek

Yönetmeliğin 8. maddesinde yapılan değişiklikle birlikte; işletmelerin menüde belirtilen fiyatlar dışında, tüketiciden herhangi bir isim altında ek ücret talep etmesinin önüne geçildi. Yeni karara göre;

Servis ücreti,

Masa ücreti,

Kuver ücreti ve benzeri adlar altında yapılan tüm tahsilatlar yasa dışı hale geldi.

Fiyat listeleri şeffaf olacak

İşletmeler, sundukları ürünlerin fiyat listesinde yer almayan hiçbir tutarı hesaba yansıtamayacak. Şayet tarife dışında zorunlu bir ücret alınması söz konusuysa (İş Kanunu'ndaki özel hükümler saklı kalmak kaydıyla), bunun önceden ve açıkça fiyat listesinde belirtilmesi zorunlu tutulacak. Ancak yiyecek-içecek sektöründeki "hizmet bedeli" adı altındaki genel uygulamalar bu istisnanın dışında bırakılarak doğrudan yasak kapsamına alındı.

Denetimler başlıyor

Bugün itibarıyla resmen yürürlüğe giren bu yönetmelik hükümlerini Ticaret Bakanı yürütecek. Düzenlemeye aykırı hareket eden ve fişlerinde hâlâ "servis bedeli" gibi kalemler bulunduran işletmelere yönelik ağır idari para cezalarının uygulanması bekleniyor.