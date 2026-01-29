İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri Berhem Salih ve beraberindeki heyetle bir araya geldi. Görüşmede, Türkiye’nin göç yönetimi politikaları ve uluslararası iş birliği çalışmaları ele alındı.

Göç yönetimi modeli masaya yatırıldı

Bakan Yerlikaya, görüşmeye ilişkin değerlendirmelerini sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. Açıklamada, Türkiye’nin uyguladığı göç yönetimi modelinin detaylı şekilde ele alındığı ve mevcut uygulamaların kapsamlı olarak değerlendirildiği belirtildi.

BM ile yürütülen iş birliği vurgulandı

Görüşmede, Türkiye ile Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği arasında uzun süredir başarıyla sürdürülen iş birliğinin önemine dikkat çekildi. Ortak yürütülen projelerin mevcut durumu ve geleceğe yönelik hedefler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Ortak projeler ve gelecek planları ele alındı

Bakan Yerlikaya, Türkiye’nin göç ve mülteci yönetimi alanında uluslararası kurumlarla yürüttüğü çalışmaların devam edeceğini vurguladı. Görüşmede, mevcut projelerin geliştirilmesi ve yeni iş birliği alanlarının değerlendirilmesi konularında mutabık kalındığı ifade edildi.