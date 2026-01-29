Aziz İhsan Aktaş’ın sanık olarak yargılandığı, aralarında 5’i tutuklu 7 CHP’li belediye başkanının da bulunduğu toplam 200 sanıklı davanın ilk duruşması, üçüncü gününde Silivri’deki Marmara Cezaevi 1 No’lu duruşma salonunda devam etti.

27 Ocak’ta başlayan davanın üçüncü günü, mahkeme heyeti başkanının salon düzenine ilişkin açıklamalarıyla başladı.

Salon düzeni ve görüntü uyarısı

Mahkeme heyeti başkanı, ilk iki duruşmada izleyicilerin fotoğraf çekmesi nedeniyle alınan “salona izleyici alınmaması” kararından vazgeçildiğini hatırlatarak, buna rağmen görüntü alınmaması konusunda bir kez daha uyarıda bulundu.

Duruşmanın saat 10.00’da başlaması gerektiğini ancak bir önceki gün yaşanan fotoğraf ve video çekimi nedeniyle oturumun saat 11.00’de açıldığını belirtti.

“Kuyumcu hassasiyetiyle bakıyoruz”

Salon düzenine ilişkin uyarılar sırasında mahkeme başkanının,

“Biz ifadelere, savunmalara kuyumcu hassasiyetiyle bakıyoruz”

ifadelerini kullanması dikkat çekti.

Bu söz, daha önce İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’in adli yıl açılışında, İBB iddianamesine ilişkin açıklamasında kullandığı ifadelerle benzerlik gösterdi.

Görüntü paylaşımına soruşturma

Bir önceki duruşma gününün ardından Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, duruşma salonunda çekilen görüntülerin paylaşılmasına ilişkin soruşturma başlatıldığını duyurmuştu.

Duruşma başında konuşan mahkeme başkanı,

“İzleyicilerin manevi destek için burada olduğunun farkındayız. Belki de yüzde 98’inin iyi niyetli olduğunu biliyoruz. Dünkü kararımızdan vazgeçmemizin sebebi de buydu. Amacımız sağlıklı bir yargılama yapmak”

ifadelerini kullandı.

Önder Gedik: “Aziz İhsan Aktaş’ı satış günü tanıdım”

Davanın üçüncü gününde ilk savunmayı Beşiktaş Belediyesi iştiraki Beltaş’ın Yönetim Kurulu ve İşletmecilik Başkanı Önder Gedik yaptı.

Gedik savunmasında,

“Herhangi bir maddi ya da manevi menfaat temin etmem söz konusu değildir. Dahil olduğum söylenen usulsüzlük iddialarını reddediyorum”

dedi.

Aziz İhsan Aktaş’ı satış günü tanıdığını belirten Gedik, şu ifadeleri kullandı:

“Satıştan elde edilen 70 milyon lira, Beşiktaş Belediyesi’ne maaş ödemeleri için gönderilmiştir. Kalan yaklaşık 400 milyon lira ise Beltaş’ın borçlarına mahsuben belediye hesaplarına aktarılmıştır. Savcılık tarafından yaptırılan kıymet takdirinde, satışın normal değerinin üzerinde yapıldığı görülmüştür. Haksız bir menfaat söz konusu değildir. Yönetim Kurulu Başkanı olduğum dönemde kamu yararına hareket ettim. Kamu zararına dolandırıcılık iddialarını kabul etmiyorum.”

Yaklaşık bir yıldır tutuklu olduğunu vurgulayan Gedik, tahliyesini talep etti.

Hakim, Gedik’e,

“İlk ifadenizde ‘Rıza Akpolat’ın bilgisi yok’ dediniz, daha sonra 1 Temmuz’daki ifadenizde ‘haberi vardı’ dediniz. Hangisi doğru?”

sorusunu yöneltti.

Gedik,

“1 Temmuz’daki ifadem doğrudur”

yanıtını verdi.

Hakimin,

“Satılan taşınmazın hastane yapılamayacağına dair tapuda şerh var. Bundan satıştan önce haberiniz var mıydı?”

sorusuna ise,

“Hayır, haberim yoktu”

diye cevap verdi.

İbrahim Koçyiğit: “Adil yargılanma hakkımı talep ediyorum”

Avcılar Belediyesi ihale yetkilisi İbrahim Koçyiğit, savunmasında görev süresi boyunca kimseden talimat almadığını söyledi.

Koçyiğit,

“Kanunlar ne diyorsa onu yaptım. İhaleye fesat karıştırmakla suçlanıyorum. İddia edilen ihalelerde üzerime düşen ne varsa eksiksiz yaptım. İhaleler mevzuata uygun yürütüldü”

dedi.

Koçyiğit, herhangi bir somut delil olmamasına rağmen altı aydır tutuklu bulunduğunu belirterek,

“Adil yargılanmadım, adil yargılanma hakkımı talep ediyorum”

ifadelerini kullandı.

Sağlık sorunlarına da değinen Koçyiğit,

“Aort damarında genişleme ve yüksek tansiyon hastasıyım. Koğuş 35 kişilik ama 70 kişi kalıyoruz. Sağlık durumum ciddi risk altında”

dedi.

Utku Caner Çaykara: “İptal ettiğimiz bir olaydan dolayı suçlanıyoruz”

Savunma yapan Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, gözaltı sürecine tepki gösterdi.

“Adeta bir prodüksiyon uygulanarak görüntülerimiz alındı. Toplum önünde peşinen suçlu ilan edilmeye çalışıldık”

diyen Çaykara, etkin pişmanlık ifadeleri üzerinden kendisi hakkında rüşvet ilişkisi kurulduğunu savundu.

Çaykara,

“Cumhurbaşkanlığı genelgesi nedeniyle iptal edip geri çektirdiğimiz bir olaydan dolayı ihaleye fesat karıştırmakla suçlanıyoruz. Kamu zararı yoktur”

ifadelerini kullandı.

Savunmasının sonunda,

“Avcılar Belediyesi’nin zararı, 8,5 aydır seçilmiş belediye başkanından mahrum kalmasıdır”

dedi.

Avcılar Belediye Başkan Yardımcısı Erhan Daka, savunmasında rüşvetle ilgili kendisine bugüne kadar tek bir soru dahi sorulmadığını söyledi.

Tutuklu olduğu süreçte babasının vefat ettiğini anlatan Daka,

“Vefatını öğrendim, yasını bile tutamadım. Bunun acısını ölene kadar unutamayacağım”

ifadelerini kullandı.

Avukata “Yorum katmayın” uyarısı

Aziz İhsan Aktaş’ın avukatı Özer İncegül’ün, sanık savunmalarının ardından yönelttiği sorular sırasında “kumpas” ifadesini kullanması üzerine mahkeme başkanı müdahale etti.

Mahkeme başkanı,

“Lütfen soru sorarken yorum yapmayın. ‘Kumpas’ demeniz yorum olur”

uyarısında bulundu.

Üçüncü gün sona erdi

Tutuklu Esenyurt Belediyesi personeli Ali Fırat Baycan’ın savunmasının ardından duruşmanın üçüncü günü tamamlandı.

Aziz İhsan Aktaş davasının dördüncü günü, yarın saat 10.00’da devam edecek.