Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, siyaset gündemine bomba gibi düşen bir karara imza atarak, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel’in kendisini hedef alan beyanlarını yargıya taşıdı. Şahsına yönelik ağır ithamlar içeren açıklamaların ardından harekete geçen Çerçioğlu, hukuk mücadelesini başlatmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığı’na resmi müracaatını gerçekleştirdi.

"İftira ve mesnetsiz iddialar cevapsız kalmayacak"

Konuyla ilgili yazılı bir bilgilendirme notu paylaşan Başkan Çerçioğlu, Özgür Özel tarafından kamuoyu önünde dile getirilen ifadelerin hiçbir somut dayanağı olmadığını savundu. Bu açıklamaların tamamen gerçek dışı ve iftira niteliği taşıdığını dile getiren Çerçioğlu, toplumun yanıltılmasına izin vermeyeceğinin altını çizdi. Siyasi nezaket sınırlarını aştığı iddia edilen bu söylemlerin, hem kişisel itibarını hem de yürüttüğü kamu görevini zedelemeye yönelik bilinçli bir operasyon olduğunu vurgulayarak yargı sürecinin başlatıldığını duyurdu.

Demokratik siyaset ve kişilik hakları vurgusu

Hukuki ve fiili hiçbir gerçekliği bulunmayan iddiaların kişilik haklarını ağır bir biçimde ihlal ettiğini kaydeden Özlem Çerçioğlu, bu tür manipülatif yaklaşımların kamu düzenine zarar verdiğini belirtti. Açıklamasında, demokratik siyaset anlayışının karalama kampanyalarıyla değil, hukuk devleti ilkeleriyle yürütülmesi gerektiğini hatırlatan Başkan, kamuoyu nezdinde yaratılmak istenen negatif algıya karşı hukukun üstünlüğüne sığındığını ifade etti. Çerçioğlu, temsil ettiği makamın onurunu korumak adına tüm yasal haklarını sonuna kadar kullanacağını kararlılıkla dile getirdi.

"İtibarsızlaştırma girişimlerine yargı dur diyecek"

Kamu görevi icra eden bir yerel yönetici olarak kendisine yöneltilen mesnetsiz suçlamaların karşılıksız kalmayacağını yineleyen Çerçioğlu, itibarsızlaştırma gayesi güden her türlü girişimi yargı mercilerinin takdirine sunduğunu kaydetti. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı, şahsını hedef alan bu saldırıların sadece bireysel bir mesele olmadığını, aynı zamanda seçmenin iradesine de bir saygısızlık teşkil ettiğini savunarak, adaletin tecelli edeceğine olan inancını vurguladı.

