Son Mühür- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD ile İran arasında artan gerilimin askeri bir çatışmaya dönüşmemesi için diplomatik girişimlerini hızlandırdı. Uluslararası basında yer alan bilgilere göre Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump’a Türkiye’nin arabulucu rol üstlenmeye hazır olduğunu iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın önerisinin, doğrudan temas ve diyalog kanallarının açılmasını hedeflediği belirtiliyor. Ankara’nın bu süreçte hem Washington hem de Tahran ile temaslarını sürdürdüğü, gerilimin kontrol altına alınmasını amaçladığı ifade ediliyor.

Türkiye açısından en büyük risk başlıklarından biri ise olası bir savaş senaryosunda İran’dan başlayabilecek yeni bir mülteci dalgası. Diplomatik kaynaklar, böyle bir tablonun yalnızca Türkiye’yi değil, Avrupa’yı da doğrudan etkileyeceğine dikkat çekiyor.

Ankara, bölgede askeri adımlar yerine müzakere zemininin güçlendirilmesini savunurken, Türkiye’nin NATO üyesi kimliği ve İran ile olan uzun sınırı nedeniyle sürecin kilit aktörlerinden biri olabileceği değerlendiriliyor.

Uzmanlara göre Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu hamlesi, Türkiye’nin son dönemde yeniden “denge kurucu ve arabulucu aktör” rolünü öne çıkardığının güçlü bir göstergesi olarak okunuyor.