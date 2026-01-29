Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bulunan TÜPRAŞ İzmit Rafinerisi’nde akşam saatlerinde yaşanan patlama ve ardından yükselen dumanlar, bölgede büyük bir hareketliliğe neden olmuştu. Olayın hemen ardından kamuoyunu bilgilendiren kurum yetkilileri, durumun kontrol altına alındığını ve operasyonel süreçlerin aksamadan devam ettiğini duyurdu.

Tank sahasında meydana gelen alevlenme kısa sürede söndürüldü

TÜPRAŞ tarafından yapılan resmi bilgilendirmede, olayın saat 21.30 sularında rafinerinin tank sahasında yaşandığı belirtildi. Bir patlamayla başlayan ve ardından alevlerin yükselmesine neden olan olaya, tesisin teknik emniyet birimlerinin anında müdahale ettiği açıklandı. Profesyonel ekiplerin hızlı aksiyonu sayesinde yangının diğer ünitelere sıçramadan söndürüldüğü ve riskli bölgelerin güvenli hale getirildiği kaydedildi.

"Etkilenen çalışanımız bulunmamaktadır"

Sanayi devinden gelen açıklamanın en kritik noktası ise can kaybı ya da yaralanma yaşanmaması oldu. Şirket, patlama ve alevlenme esnasında sahada görev yapan hiçbir personelin olaydan zarar görmediğini vurguladı. "Etkilenen hiçbir çalışma arkadaşımız bulunmamaktadır" ifadesiyle personelin sağlık durumuna ilişkin endişeleri gideren kurum, iş sağlığı ve güvenliği protokollerinin eksiksiz uygulandığını belirtti.

Operasyonlar kesintisiz devam ediyor

Yaşanan teknik aksaklığın tesisin genel üretim kapasitesine ve işleyişine engel teşkil etmediği açıklandı. TÜPRAŞ, İzmit rafinerisindeki tüm operasyonların normal seyrinde devam ettiğini duyurarak, piyasa ve tedarik süreçlerine dair bir aksama yaşanmayacağının sinyalini verdi. Ekiplerin bölgedeki soğutma ve teknik inceleme çalışmaları sürerken, olayla ilgili detaylı bir raporun ilerleyen saatlerde hazırlanması bekleniyor.



