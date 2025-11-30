Son Mühür- Ticaret Bakanlığı, çocukların sağlığı ve güvenliğini öncelikli tutan piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetleri kapsamında iki farklı ürüne yönelik "Piyasaya Arzın Yasaklanması ve Toplatma" kararı aldığını duyurdu. Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinden yayımlanan 28 Kasım tarihli bildirimlerde, pelüş çanta ve çocuk pijama takımı ürünlerinin taşıdığı ciddi riskler detaylandırıldı.

Küçük parça riski taşıyan pelüş çanta toplatılıyor

Galen Çocuk Tekstil Oyuncak Dış Ticaret Ltd. Şti. firmasına ait Jojo Pops marka Gri Pelüş Çanta (Yıldız Çanta) modeli, mekanik ve fiziksel özellikler açısından güvensiz bulunarak toplatılma kararı alınan ilk ürün oldu.

Risk: Ürünün Boğulma (Ağız ve burunun dışından solunum yolunun tıkanması) ve Yaralanma riskleri taşıdığı belirlendi.

Güvensizlik nedeni: Yapılan testler sonucunda, fermuar elciğinin tork testi sonrasında koparak küçük parça oluşturduğu tespit edildi. Bu durum, özellikle küçük çocuklar için yutma ve boğulma tehlikesi yaratması nedeniyle TS EN 71-1 standardına aykırılık teşkil ediyor.

Alınan önlem: Piyasaya arzın yasaklanması ve toplatma kararı, 24.10.2025 tarihinde yürürlüğe girdi. Ürünün Model/Seri/Parti No'su: 8681777630960.

Pijama takımında kordon uzunluğu güvenlik standardını ihlal etti

İkinci toplatma kararı, Bross Tekstil Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi'nin ürettiği Bross marka 3-4 Y Dream Big Baskılı Pijama Takımı için verildi.

Risk: Ürünün Boğulma (Ağız ve burunun dışından solunum yolunun tıkanması) riski taşıdığı belirtildi.

Güvensizlik nedeni: Pijama takımının bel bölgesinde yer alan fonksiyonel kordonun uzunluğunun 20 cm'den fazla olduğu saptandı. Bu durum, çocukların oyun veya günlük aktiviteleri sırasında kordonun bir yere takılması ve boğulma tehlikesi yaratması riski nedeniyle TS EN 14682 (Çocuk Giysilerinde Güvenlik - Kordon ve Büzme İpleri) standardına aykırıdır.

Alınan önlem: Piyasaya arzın yasaklanması ve toplatma kararı, 07.11.2025 tarihinde uygulamaya konuldu.

Tüketicilere uyarı ve yasal dayanak

Ticaret Bakanlığı, bu ürünleri satın alan tüketicilerin derhal kullanmayı bırakarak ilgili firmalara veya satış noktalarına iade etmeleri konusunda uyardı. Her iki toplatma kararı da, 7223 Sayılı Ürün Güvenliği Ve Teknik Düzenlemeler Kanunu başta olmak üzere ilgili mevzuatlar çerçevesinde alındı.