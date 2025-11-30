Son Mühür- Akdeniz açıklarında, Antalya'nın Kumluca ilçesi yakınlarında 3.6 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre sarsıntı, kıyı bölgelerinde hafifçe hissedilirken, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluğa yol açmadı.

Sarsıntının detayları AFAD tarafından duyuruldu

AFAD Deprem Dairesi tarafından yayımlanan verilere göre, deprem bugün (30 Kasım 2025) sabah saat 08:48:57 TSİ'de meydana geldi. Merkez üssü Akdeniz olarak belirlenen sarsıntı, Antalya'nın turistik ilçesi Kumluca'ya yaklaşık 65.11 kilometre mesafede gerçekleşti. Depremin büyüklüğü 3.6 (Ml) olarak ölçüldü.

Yüksek derinlikteki sarsıntı

Kayıtlara göre deprem, yerin oldukça derin bir noktasında, 35.64 kilometre derinlikte yaşandı. Bu tür derinlikteki depremlerin yüzeye ulaşan etkileri, genellikle yüzeye yakın depremlere göre daha az yıkıcı olmaktadır. Bölgeden edinilen ilk bilgilere göre, Kumluca ve çevre ilçelerde hafif çaplı hissedilen deprem sonrası, herhangi bir can veya mal kaybı bildirilmedi.

Bölgedeki son büyük deprem ne zaman oldu?

Kumluca açıklarının yer aldığı bu bölge, zaman zaman orta büyüklükte sarsıntılarla karşılaşmaktadır. Yapılan incelemelere göre, bu depremden kısa bir süre önce 13 Mayıs 2025 tarihinde de bir deprem yaşanmıştı. O tarihte 3.8 büyüklüğünde bir deprem, yerin yaklaşık 29.02 kilometre derinliğinde meydana gelmişti.