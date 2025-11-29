Son Mühür- ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Venezuela üzerindeki ve çevresindeki hava sahasının tamamen kapatılacağını duyurdu.

Trump, paylaşımında havayolu şirketleri, pilotlar, uyuşturucu satıcıları ve insan kaçakçılarına “lütfen dikkat edin” çağrısında bulundu.

Maduro görüşmesi sonrasına denk geldi

Trump’ın açıklaması, ABD basınında yer alan Trump ve Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun telefonda görüştüğü iddialarından sadece saatler sonra geldi. Bu zamanlama, Washington’un Caracas’a yönelik yeni adımlarının sinyali olarak değerlendirildi.

Venezuela’dan havayollarına yaptırım: Altı şirketin hakları iptal

Bu gelişmelerin hemen öncesinde Venezuela yönetimi, ABD güçlerinin bölgeye askeri yığınak yapması üzerine batılı ülkelerden gelen güvenlik uyarılarını dikkate alan bazı havayollarının uçuşlarını askıya almasını gerekçe göstererek altı büyük şirkete ait işletme haklarını iptal etmişti. İşletme hakkı iptal edilen şirketler arasında Iberia ve Türk Hava Yolları da bulunuyordu.

“Uyuşturucu kaçakçılığına karşı kara operasyonu başlıyor”

Trump, Perşembe günü yaptığı bir diğer açıklamada, Venezuela kaynaklı uyuşturucu trafiğini durdurmak için kara hedeflerine yönelik operasyonların çok yakında başlayacağını ifade etmişti.

“Denizden sevkiyat azaldı, sırada kara var”

ABD askerlerine sanal bağlantıyla seslenen Trump, deniz yolu üzerinden yapılan sevkiyatların azaldığını savunarak bundan sonra karada engelleme adımlarına geçileceğini söyledi.

“Kara daha kolay ve bu çok yakında başlayacak” ifadelerini kullanan Trump, operasyon hazırlıklarının hızlandığını vurguladı.