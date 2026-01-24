Son Mühür- TBMM’nin, 24 Kasım 2025’te gerçekleştirilen ve AK Parti, MHP ile DEM Parti temsilcilerinin katıldığı, CHP’nin yer almadığı İmralı görüşmesine ait tutanakları yaklaşık iki ay sonra kamuoyuna açıklamasının ardından, AK Parti eski milletvekili ve yazar Şamil Tayyar’dan dikkat çeken bir değerlendirme geldi.

Tutanakların ardından ilk tepki

Şamil Tayyar, görüşme tutanaklarının yayımlanmasının ardından sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, tutanaklarda yer alan ifadelerin daha önce dile getirdiği bilgileri doğruladığını savundu. Tayyar, özellikle terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan’a atfedilen sözlere dikkat çekti.

“Darbe ihtimali” vurgusu

Tayyar, tutanaklarda Öcalan’ın, Kürt sorununun çözüm sürecine yönelik girişimlerin başarısız olması halinde, “devlet içindeki bir mekanizmanın” devreye girebileceğine ilişkin değerlendirmelerinin yer aldığını belirtti. Bu ifadelerde, olası bir darbe riskinin MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Cumhurbaşkanı’na yönelik olabileceğinin ima edildiğini aktardı.

Geçmiş tartışmaları hatırlattı

Paylaşımında, daha önce kamuoyuna yansıyan bazı notlara ilişkin olarak DEM Parti Milletvekili Gülistan Koçyiğit’in “doğru değil” açıklamasını hatırlatan Tayyar, AK Parti eski milletvekili Mehmet Metiner’in ve MHP’li İsmail Özdemir’in de söz konusu iddialara tepki gösterdiğini anımsattı. Ayrıca süreçle ilgili bir güvenlik yetkilisinin de kendisini arayarak bilgilerin gerçeği yansıtmadığını söylediğini ifade etti.

“Kim yanıldı?” çıkışı

Tayyar, yayımlanan tutanakların ardından söz konusu eleştirileri yeniden gündeme taşıyarak, tutanaklarda yer alan ifadelerin kendi aktardıklarıyla örtüştüğünü öne sürdü. Paylaşımında, “Başarısızlık halinde Bahçeli ve Cumhurbaşkanı’na yönelik darbe ihtimalinden söz ediliyor. Şimdi kim yanıldı?” değerlendirmesinde bulundu. Tayyar sözlerini "Özür beklemiyorum, biraz utanırsanız yeter!" ifadeleriyle tamamladı.