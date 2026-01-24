Karar gerekçesinde, Demirtaş'a isnat edilen "hizmete engel davranışlarda bulunmak" fiilinin somut ve kesin delillerle ispatlanamadığı vurgulandı. Mahkeme, "Tabur WhatsApp" grubuna atılan mesajın davacı tarafından hazırlandığının ortaya konulamadığını, aynı koğuşta kalmasının tek başına planlamaya dahil olduğu anlamına gelmeyeceğini belirtti.

Mahkeme kararında neler var?

Ankara 21. İdare Mahkemesi, Milli Savunma Bakanlığı Kara Kuvvetleri Komutanlığı Yüksek Disiplin Kurulu'nun 16 Ocak 2025 tarihli ihraç kararında hukuka uyarlık bulunmadığına hükmetti. Kararda dikkat çeken bir diğer husus ise tazminat konusu oldu. Anayasa'nın 125. maddesi uyarınca Demirtaş'ın ihraç işlemi nedeniyle yoksun kaldığı tüm parasal hakların, hak ediş tarihlerinden itibaren işletilecek yasal faiziyle birlikte idare tarafından ödenmesi gerektiği belirtildi.

Öte yandan kararın kesin olmadığı ve istinaf yolunun açık olduğu ifade edildi. Milli Savunma Bakanlığı'nın karara itiraz edeceği öğrenildi.

Süreç nasıl başlamıştı?

30 Ağustos 2024'te Kara Harp Okulu'nda düzenlenen mezuniyet töreninde yaklaşık 400 teğmen, resmi törenin ardından bir araya geldi. Dönem birincisi Teğmen Ebru Eroğlu liderliğinde kılıç çatan grup, hep bir ağızdan Milli Savunma Üniversitesi Tören Yönergesi'nden kaldırılan subay andını okudu. Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından başlatılan disiplin soruşturması sonucunda beş teğmen ile üç disiplin amiri TSK'dan ihraç edilmişti.

İhraç edilen diğer teğmenler Ebru Eroğlu, İzzet Talip Akarsu, Batuhan Gazi Kılıç ve Serhat Gündar'ın açtığı davalar ise hâlâ devam ediyor.

Teğmen Deniz Demirtaş kimdir?

Deniz Demirtaş, Kara Harp Okulu 2024 mezunudur. 23-24 yaşlarında olduğu bilinen Demirtaş, 30 Ağustos 2024'teki mezuniyet töreninde kılıç çatarak subay andı okuyan beş teğmenden biri olarak kamuoyunun gündemine girdi.

Demirtaş, savunmasında Türk milletine, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ve cumhuriyete layık bir subay olmaktan başka bir gaye gütmediğini ifade etti. Kılıç çatma sırasında teğmenlerin oluşturduğu halkanın dışında kaldığını belirten Demirtaş, yaşadıklarının tarihte vatan uğrunda bedel ödeyen komutanların yaşadıkları yanında önemsiz olduğunu, kişilerin gelip geçici, baki kalacak olanın Atatürkçülük olduğunu vurguladı.

İhraç kararının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Demirtaş'ın ailesini ziyaret etmişti. Mahkemenin iptal kararıyla birlikte Demirtaş, TSK'ya geri dönüş yolunda önemli bir adım atmış oldu. Ancak Bakanlığın itirazı nedeniyle hukuki sürecin devam edeceği belirtiliyor.