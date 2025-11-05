Türk Hava Yolları (THY), İtalyan medyasında dün yer alan ve dikkatleri üzerine çeken "SunExpress'in tamamının THY'ye geçeceği" yönündeki iddialara sert bir yanıt verdi. Ulusal havayolu devi, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı resmi bildirimle, Alman ortağı Lufthansa'nın elindeki hisseleri satın alarak SunExpress'i tek başına devralma girişimi olduğu yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını kamuoyuna duyurdu.

THY'nin yaptığı açıklamada, "Ortaklığımızın, yüzde 50 iştirak ettiği Güneş Ekspress Havacılık A.Ş. ('SunExpress')'in paylarının tamamını satın almak üzere görüşmelerde bulunduğuna yönelik muhtelif basın-yayın organlarında yer alan haberler, tamamıyla asılsızdır," ifadelerine yer verildi. Bu resmi yalanlama, uluslararası havacılık piyasasında kısa süreliğine gündem olan spekülasyonları sona erdirdi.

İki dev ortaklık başarıyla sürüyor

Yapılan KAP bildiriminde, SunExpress'in mevcut ortaklık yapısının sağlam bir şekilde devam ettiği vurgulandı. THY, "Ortaklığımızın bu yönde bir girişimi bulunmamaktadır. SunExpress, Türk Hava Yolları A.O. ile Lufthansa A.G'nin eşit ortaklığında (yüzde 50 – yüzde 50) faaliyetlerini başarıyla sürdürmekte olup, ortaklık yapısında herhangi bir değişiklik söz konusu değildir," ifadeleriyle mevcut durumun korunduğunun altını çizdi. Bu net açıklama, özellikle turizm sezonu öncesinde SunExpress'in operasyonel istikrarı hakkında oluşabilecek tüm soru işaretlerini gidermeyi amaçladı.

SunExpress, hem Türkiye'nin hem de Avrupa'nın önemli turizm destinasyonlarına gerçekleştirdiği uçuşlarla iki devin stratejik iş birliğini temsil ediyor. Özellikle Türkiye'ye yönelik turistik charter seferlerinde kilit rol oynayan şirketin, bu tür bir ortaklık yapısıyla güçlü finansal ve operasyonel destek almaya devam etmesi bekleniyor. THY'nin bu keskin yalanlaması, iki büyük havayolu grubunun SunExpress'e olan mevcut güven ve bağlılıklarının devam ettiğini de gösteriyor. Kamuoyuna duyurulan bu bilgiyle birlikte, SunExpress'in önümüzdeki dönemde de mevcut ortaklık çatısı altında faaliyetlerine devam edeceği kesinleşmiş oldu.