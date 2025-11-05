Son Mühür- Bülent Ecevit’i anma töreninin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan CHP lideri Özgür Özel, daha önce kamuoyuyla paylaşmadığı bir bilgiyi ilk kez duyurdu.

Özel, “Bir hukuk devletinde bu kadar ayıp olmaz” diyerek şu ifadeleri kullandı:

“Dilek Hanım, Ekrem İmamoğlu'na verilen ödülü almak üzere yurt dışına çıkacaktı. Kendisine haber yolladılar, diplomatik pasaportunu iptal etmişler. Ekrem İmamoğlu seçilmiş İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı. Hakkında ceza kesinleşmiş mi? Bir mahkeme kararı var mı?”

Özel, devletin aile fertleri üzerinden siyaset yürütmesini “kabul edilemez” olarak nitelendirdi.

“Devlet işi gücü bırakıp aile ile uğraşmaz”

Özel, uygulamayı sert sözlerle eleştirerek devletin hukuk dışına çıktığını savundu:

“Daha iddianame bile yok, sadece suçlama var. İşine gelenleri servis ediyorlar. Kafasında mahkum etmiş, diplomasını iptal ettiriyor. Bu nasıl devlet? Bunlara hukuk diploması veren hocaların vicdanları sızlıyordur.”

“Bir çiçek açtı diye bahar gelmez”

Özgür Özel, Selahattin Demirtaş hakkındaki sürece ilişkin de konuştu. Cumartesi günü Can Atalay ile görüştüğünü, Osman Kavala ile de Sezgin Tanrıkulu’nun temas kurduğunu söyleyen Özel, AİHM ve Anayasa Mahkemesi kararlarının tamamının uygulanması gerektiğini vurguladı.

“Bir çiçek açtı diye bahar gelmez ama baharın gelmesi için önce bir çiçek açması lazım. O çiçek bugün Edirne’de açacaksa açsın. Demirtaş’la ilgili iyi haber gelmesini diliyorum. 9-10 yılını insanların elinden aldılar.”

“Komisyonun İmralı’ya gitmesi”

Özel, hükümete yakın Yeni Şafak gazetesinde yer alan İmralı’ya ziyaret iddialarına ilişkin kısa bir değerlendirme yaparak, “Sabah Yeni Şafak okudum ben” sözleriyle tartışmaya atıfta bulundu. Ayrıntıya girmeden yorumunu sınırlı tuttu.

Bahçeli’nin 29 Ekim çıkışı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin 29 Ekim’e ilişkin açıklamaları hakkında konuşan Özel, daha önce yaptığı, “Sizin de çatlağınızla ben mi uğraşacağım?” sözlerini hatırlattı.

Özel, Bahçeli’nin son açıklamalarını değerlendirerek:

“Onların arasında çatlak olsa ne olur, su sızmasa ne olur. Dün çıkışta bir hayırlı laf etti. Türkiye’de önemli bir adıma vesile olur. Devlet Bey ne diyorsa kendisi bilir. Onun sözleri üzerinden anlam çıkarma meselesini sorunlu görüyorum.”