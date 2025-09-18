Sarıyer'deki eski CHP İl Başkanlığı binasında basın mensuplarına açıklama yapan Gürsel Tekin, hakkında çıkan "41 kişiyi işten çıkardığı" iddialarına sert tepki gösterdi. Tekin, bu tür iddiaların ülkenin gerçek gündemini saptırdığını ve kendilerini asıl projelerden alıkoyduğunu belirterek, "sürekli yalanları ve iftiraları düzeltmekten yorulduk" dedi. Açıklamasının ardından makam aracına binerek bölgeden ayrıldı.

"41 çalışanımız hiç olmadı, sadece 7 çalışanımız var"

Basın mensuplarının karşısına geçen Gürsel Tekin, asıl odaklanmaları gereken konuların uyuşturucu bağımlılığı, derin yoksulluk ve kayıp çocuklar gibi hayati meseleler olduğunu vurguladı. Ancak sürekli olarak mesnetsiz iddialarla uğraşmak zorunda kaldıklarını ifade etti. "41 çalışanımız varmış, biz 41 kişiyi işten çıkarmışız," şeklindeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirten Tekin, "Bir kere 41 çalışanımız hiç olmadı. Böyle bir şey mümkün değil. Kayıtlara baktık, sadece 7 tane arkadaşımız var" şeklinde konuştu.

"Çalışanlarımıza psikolojik baskı altında oldukları için izin verdik"

Tekin, söz konusu 7 çalışanla ilgili de bir açıklama yaparak, "Şu anda psikolojik baskı altında oldukları için kendilerine, 'Ne zaman kendinizi rahat hissediyorsanız o zaman gelin' dedik. Biz yönetim olarak arkadaşlarımıza izin vermiş durumdayız" dedi. Bu durumun, iddiaların aksine bir işten çıkarma olmadığını, aksine çalışanlara gösterilen bir hassasiyet olduğunu belirtti.

Gürsel Tekin, bu tür asılsız iddiaları yayanları "iftiracılar" olarak nitelendirerek, yalan söylemekten ve iftira atmaktan yorulmadıklarını, ancak kendilerinin her sabah yeni bir yalanı düzeltmekten yorulduklarını ifade etti. Kamuoyunun bu durumu değerlendirmesini istedi ve iddiaların tamamının yalan olduğunu, doğru hiçbir şey olmadığını vurguladı. Çalışanların kendisini ve karakterini çok iyi bildiğini de ekleyen Tekin, olayın aslının anlatılanlardan çok farklı olduğunu belirtti.