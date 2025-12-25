Samsunspor'un genç oyuncusu Musaba'nın Fenerbahçe'ye transfer olması bekleniyor. Ancak son dönemdeki tavırlarıyla gündeme gelen Musaba, takım antrenmanlarına katılmadı ve Eyüpspor ile oynanan maçın kadrosunda yer almadı. Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, bu duruma ilişkin açıklamalarda bulundu.

Musaba'nın tavırları takımda kriz yaratıyor

Samsunspor'un teknik direktörü Thomas Reis, Musaba'nın son haftalarda takımına karşı olumsuz bir tavır sergilediğini belirtti. A Spor'a konuşan Reis, oyuncunun maç kadrosunda yer almak istemediğini ve antrenmanlara katılmadığını açıkladı. Reis, bu davranışların kendisini hayal kırıklığına uğrattığını vurguladı.

"Musaba'nın son haftalardaki tavrı bende hayal kırıklığı oluşturdu. Sonuç olarak Samsunspor'un oyuncusu. Kendisiyle maçtan önce konuştum. Eyüpspor maçının kadrosunda olmamayı tercih etti. Davranışı yanlıştı. Bugün takımıyla olabilirdi. Kadroda olmadığı için kendisine antrenman hazırladık, ancak antrenmana da gelmedi. Bu davranışı bir saygısızlık." ifadelerini kullanan Thomas Reis, Musaba'nın davranışlarının takım içinde sorun yarattığını belirtti.

Thomas Reis: "Yeni kulübü ile iletişim kurması hoşuma gitmedi"

Thomas Reis, Musaba'nın performansını bilerek düşük tuttuğunu ve son dönemdeki tavırlarıyla kulübe karşı saygısızlık yaptığını dile getirdi. Ayrıca, Musaba'nın başka kulüplerle iletişime geçmesi konusunda da olumsuz görüşlerini paylaştı.

"Farklı kulüpte forma giymeye devam edecek" diyen Alman çalıştırıcı, "Musaba son zamanlar bize farklı davranmaya başladı. Kadroya girmek istemediğini ve antrenmanlara çıkmak istemediğini söyledi. Takındığı tavır karşısında hayal kırıklığı yaşadım. Bize saygısızlık yaptı. Son haftalar performansını bilerek düşük tuttu." şeklinde konuştu.

Musaba'nın geleceği: Fenerbahçe mi, yeni bir kulüp mü?

Reis, Musaba'nın Ocak ayında farklı bir kulüpte forma giymeye devam etmesinin muhtemel olduğunu ifade etti. Ancak Samsunspor teknik direktörü, Musaba'nın 31 Aralık'ta takıma katılmasını beklediğini belirtti.

"Biz Musaba'yı korumaya çalıştık. Ona destek olmaya çalıştık. Ama kendisi farklı davranmayı tercih etti. Tırnak içinde söylüyorum. Yeni kulübü kendisiyle iletişim kurdu. Bu da hoşuma gitmedi. Direkt olarak futbolcuyla iletişime geçmeleri çok sevdiğim bir şey değil. Belki de Ocak ayında farklı kulüpte forma giymeye devam edecek. Ancak 31 Aralık'ta toplanacağız. Gelmesi lazım." ifadeleriyle Musaba'ya karşı son bir çağrıda bulundu.

Samsunspor'da gözler Musaba'da

Samsunspor'daki bu gelişmeler, Musaba'nın Fenerbahçe'ye transferinin yakın olduğunu gösteriyor. Fenerbahçe, genç oyuncuyu kadrosuna katmayı hedefliyor ancak Musaba'nın son dönemdeki tutumu ve takım içindeki kriz, transfer sürecinde belirsizliklere neden oldu. Şimdi gözler, Musaba'nın 31 Aralık'ta Samsunspor'a katılıp katılmayacağına ve Fenerbahçe'nin transferi için nasıl bir adım atacağına çevrilmiş durumda.