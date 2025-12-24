Galatasaray, ocak ayı transfer dönemi için çalışmalarını hızlandırdı. Başkan Dursun Özbek ve yönetimin, özellikle orta saha hattına yapılacak takviyeler üzerinde yoğunlaştığı öğrenildi. Bu kapsamda sarı-kırmızılıların radarına giren en dikkat çekici isimlerden biri Ruben Neves oldu.

55 milyon Euro’luk transferle Suudi Arabistan’a gitmişti

Portekizli yıldız Ruben Neves, 2023–2024 sezonu başında İngiltere temsilcisi Wolverhampton Wanderers’tan, Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal’e 55 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu. Neves’in Al-Hilal ile olan sözleşmesinin sezon sonunda sona erecek olması, Avrupa kulüplerinin iştahını kabarttı.

Avrupa’ya dönmek istiyor

Kariyerine yeniden Avrupa’da devam etmeyi hedefleyen Ruben Neves’in, bu doğrultuda gelen teklifleri değerlendirmeye açık olduğu belirtiliyor. Orta sahadaki oyun kurucu rolü, şut tehdidi ve lider özellikleriyle tanınan Neves, birçok kulübün transfer listesinde yer alıyor.

İngiliz devleri de devrede

Galatasaray’ın yanı sıra Newcastle United ve Tottenham Hotspur’un da Portekizli futbolcuyla ilgilendiği ifade ediliyor. İngiliz kulüplerinin ilgisi, transfer yarışını daha da kızıştırmış durumda.

En büyük engel: Yıllık maaşı

Ruben Neves transferinin önündeki en büyük engel ise oyuncunun mevcut maaşı olarak gösteriliyor. Al-Hilal’de yıllık 20 milyon euro kazanan yıldız futbolcunun bu rakamdan önemli ölçüde fedakârlık yapması gerektiği belirtiliyor. Galatasaray cephesi ise maaş konusunda orta yolu bulmanın yollarını arıyor.

Sarı-kırmızılılar pazarlık masasına oturuyor

Galatasaray yönetiminin, önümüzdeki günlerde Ruben Neves ile resmi görüşmelere başlamayı planladığı öğrenildi. Sarı-kırmızılılar, oyuncunun Avrupa’ya dönüş isteğini avantaja çevirmeyi hedeflerken, transferin mali boyutu üzerinde yoğun bir pazarlık süreci yürütülmesi bekleniyor.

Transferde zor ama prestijli hedef

Ruben Neves transferi, gerçekleşmesi halinde Galatasaray adına hem sportif hem de prestij açısından büyük bir hamle olarak değerlendiriliyor. Sarı-kırmızılı camiada gözler, ocak ayı transfer döneminde yapılacak resmi adımlara çevrilmiş durumda.