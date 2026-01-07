Son Mühür- İngiltere'nin köklü gazetesi The Times'ın iddiasına göre İran lideri Hamaney, protestoların kontrolden çıkması ihtimaline karşı Rusya'ya kaçış planı hazırladı.

Gazetede yer alan plana göre Hamaney oğlu Mücteba dahil 20 kişilik küçük bir grupla ülkeyi terk etmeyi ve 95 milyar dolarlık servete erişimi güvence altına almayı içeriyor.

İddianın, ekonomik krizle başlayan protestoların aralarında rejimin güçlü olduğu Tahran ve Kum gibi merkezlerin de olduğu adreslere yayılmasının ardından gündeme gelmesi dikkat çekti.



Perde arkasında Mossad mı var?



İran Araştırmaları Merkezi (İRAM)'nden araştırmacı yazar Oral Toğa The Times'ın Hamaney'le ilgili haberinin arkasında Mossad olabileceğine dikkat çekti.

''İngiliz medyasında ilginç şeyler yaşanıyor. Bu konu baştan başa kötü bir propaganda. Ancak mesele bu konunun neden böyle zikredildiği ve bu anlamsız söylentilerin yayılmaya çalışılması, asıl soru bu'' diyen Oral Toğa,

''Bugün İngiliz The Telegraph da Halkın Mücahitleri Örgütü lideri Meryem Recevi'ye de makale yazdırmışlar ki İran-Irak savaşı sonrası ciddi bir zemin kaybı yaşamış marjinalleşmiş bir örgüt bu.'' hatırlatmasında bulundu.

Gelişmeleri, ''İlginç gerçekten'' sözleriyle değerlendiren Toğa,

''Mossad da açıkça sahada olduklarını söyledi. "Sizinle beraberiz. Sadece uzaktan ve sözlü olarak değil. Sahada da sizinle beraberiz." dendi. Tahran'ı hata yapmaya ve halkı bu hatalarla kışkırtmaya zorluyor zannediyorum.'' mesajı verdi.