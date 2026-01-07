Son Mühür- Suriye ordusu, PKK/YPG’nin Halep’te yoğun olarak bulunduğu Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerindeki tüm örgüt mevzilerinin “meşru hedef” ilan edildiğini duyurdu.

Suriye resmi haber ajansı SANA’ya konuşan Ordu Operasyonlar Komutanlığı kaynakları, söz konusu bölgelerde sivillere yönelik saldırılar ve çok sayıda can kaybı yaşanması nedeniyle bu kararın alındığını bildirdi.

Yetkililer, örgütün Halep kent merkezinde sivilleri hedef alan eylemlerinin bölgedeki güvenliği ciddi şekilde tehdit ettiğini vurguladı.

Sivil halka uyarı: Güvenli geçiş koridorları açıldı

Suriye Operasyonlar Komutanlığı, Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerinde yaşayan sivillere örgüt mevzilerinden uzak durmaları yönünde çağrıda bulundu. Sivil kayıpların önüne geçilmesi amacıyla bölgede iki ayrı insani koridor oluşturuldu.

Yetkililer, “Avarid ile Zuhur Caddesi Geçidi”nin saat 15.00’e kadar açık olacağını ve sivillerin bu güzergahları kullanarak güvenli bölgelere geçebileceğini açıkladı.

Tahliyeler başladı: Aileler barınma merkezlerine yerleştiriliyor

Suriye Acil Durum ve Afet Yönetimi Bakanlığına bağlı sivil savunma ekipleri, çatışmaların yoğunlaştığı mahallelerde evlerinde mahsur kalan siviller için tahliye çalışmalarına başladı.

Şeyh Maksud ve Eşrefiye’den çıkarılan aileler, güvenli alanlardaki barınma merkezlerine yönlendiriliyor. Yetkililer, tahliyelerin gün boyunca kontrollü şekilde sürdürüleceğini belirtti.

Halep’te hayat durma noktasına geldi

6 Ocak’ta başlayan saldırılar sonrasında Halep kent merkezinde hayat adeta durdu. PKK/YPG’nin saldırılarında ilk belirlemelere göre 1 asker ve 5 sivil hayatını kaybetti, 31 kişi yaralandı.

Artan güvenlik riskleri nedeniyle resmi kurumlarda hizmetler askıya alınırken, okullar ve üniversitelerde eğitime ara verildi. Ayrıca Halep Uluslararası Havalimanı’ndaki uçuşların da geçici olarak durdurulduğu bildirildi.

Ordu bölgeye zırhlı birlik sevk etti

Suriye ordusu, çatışmaların yoğunlaştığı temas hatlarına onlarca tank ve zırhlı personel taşıyıcıyla birlikte takviye asker sevk etti.

Güvenlik kaynakları, bölgedeki askeri hareketliliğin önümüzdeki günlerde de devam edebileceğine dikkat çekti.

Okul ve hastane hedef alındı

Terör örgütü PKK/YPG’nin, çatışmaların başladığı günün akşamında Süryan Mahallesi’nde bir okul ve hastaneye saldırı düzenlediği öğrenildi. Sivil altyapıyı hedef alan bu saldırıların, kentteki insani krizi daha da derinleştirdiği ifade ediliyor.