Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), futbol camiasında gündeme oturan bahis iddiaları ve disiplin soruşturmalarına ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.

Federasyon, yürütülen süreçlerin tamamen resmî kayıtlar ve hukuki deliller üzerinden ilerlediğini vurguladı.

Süreç Başkan Hacıosmanoğlu’nun açıklamasıyla başladı

TFF tarafından yapılan açıklamada, bahis soruşturmalarının 27 Ekim 2025 tarihinde TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu’nun basın toplantısında duyurulan açıklama doğrultusunda başlatıldığı belirtildi. Federasyonun duyurusunda şu ifadelere yer verildi:

“Futbol Disiplin Talimatı içerisinde kalan kişilerin futbola yönelik bahis oynayıp oynamadıklarına yönelik disiplin soruşturması süreci başlatılmıştır.”

Bu kapsamda ilk etapta profesyonel liglerde görev yapan hakemler hakkında inceleme başlatıldı, ardından futbolculara yönelik soruşturmalar genişletildi.

Hakemler hakkında 152 dosya açıldı

TFF’nin açıklamasında, yürütülen disiplin sürecinde 152 hakem hakkında inceleme başlatıldığı belirtildi. Bu hakemlerden biri, kişisel verilerinin izinsiz kullanıldığını iddia ederek savcılığa suç duyurusunda bulundu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Bahse konu hakem, kendi adına hukuka aykırı şekilde bahis hesabı açıldığını bildirmiştir. Savcılık tarafından yürütülen soruşturma neticesinde bahis firması tarafından sunulan belgelerde, sistemin kötü niyetli kullanımlara açık olduğu kanaati oluşmuştur.”

Futbolcularla ilgili inceleme derinleşiyor

TFF, soruşturmanın ikinci aşamasında profesyonel futbolculara yönelik inceleme başlatıldığını duyurdu. Federasyonun açıklamasına göre, hediye puanlarla tek seferlik bahis oynandığı tespit edilen 47 futbolcu hakkında ek bilgi talebinde bulunuldu.

“Profesyonel futbolcularla ilgili disiplin soruşturmasında, sistemin kötüye kullanımı ihtimaline karşı ek belgeler ve doğrulamalar istenmiştir.”

1.024 futbolcu dosyası incelendi

Açıklamada, toplamda 1.024 futbolcunun dosyasının incelendiği ve bu süreçte iki futbolcunun mağdur olduğunu kanıtlayan belgeler sunduğu bildirildi. Bu futbolcuların idari tedbir kararları kaldırıldı ve haklarındaki süreçler savcılık tarafından yürütülmeye devam ediyor.

“TFF olarak adalet ve şeffaflıkla çalışıyoruz”

TFF, açıklamasını şu ifadelerle tamamladı:

“Disiplin Kurulumuz, çalışmalarını şeffaflık, adalet ve hakkaniyet ilkeleri çerçevesinde sürdürmeye devam etmektedir. Soruşturma süreçleri tamamen resmî kurum kayıtları üzerinden yürütülmekte olup, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi federasyonumuzun önceliğidir.”