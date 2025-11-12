Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda yapılan oylama sonucunda, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK)’nde görev alacak iki yeni üye belirlendi. AK Parti ve MHP kontenjanından aday gösterilen Orhan Özdemir ve Fatma Çeliker, üyeliğe seçildi.

Genel Kurul RTÜK gündemiyle toplandı

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkan Vekili Tekin Bingöl başkanlığında, RTÜK’teki boş üyelikleri doldurmak amacıyla bir araya geldi.

Gündem dışı konuşmaların ardından, AK Parti Grubu tarafından verilen ve Genel Kurul’un çalışma takvimine ilişkin önerge görüşüldü. Önergenin kabul edilmesiyle birlikte, RTÜK üye seçiminin tamamlanmasının ardından oturumun kapatılmasına karar verildi.

Seçimlerde iki isim öne çıktı

Yapılan oylama sonucunda, AK Parti’nin adayı ve RTÜK eski başkan yardımcısı Orhan Özdemir, ile MHP’nin adayı, RTÜK Kamuoyu, Yayın Araştırmaları ve Ölçme Dairesi Başkanı Fatma Çeliker, RTÜK üyeliğine seçildi.

Yeni üyeler, önümüzdeki dönemde yayıncılıkta etik ilkeler, tarafsızlık, medya denetimi ve yayın politikalarının geliştirilmesi alanlarında görev yapacak.

RTÜK’te yeni dönemin sinyali

Seçim sonuçlarıyla birlikte RTÜK’te yeni bir dönem resmen başlamış oldu. Özdemir ve Çeliker’in göreve başlamasıyla birlikte kurulun, medya sektöründeki denetim ve düzenleme süreçlerinde daha etkin bir rol üstlenmesi bekleniyor.