Son Mühür/ Beste Temel - Karabağlar Belediyesi ve Karabağlar Kaymakamlığı iş birliğiyle düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Korteji, yoğun katılımla gerçekleşti. Binlerce yurttaş, marşlar ve bayraklarla Cumhuriyetin 102. yılını Karabağlar sokaklarında kutladı.

Karabağlar’da binler Cumhuriyet için yürüdü

Karabağlar Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 102. yılı kapsamında Karabağlar Kaymakamlığı ile birlikte Cumhuriyet Korteji düzenledi. Göztepe Metro Durağı’ndan başlayan yürüyüşe Karabağlar Kaymakamı Mehmet Özer, Belediye Başkanvekili Rahile Yeni, CHP Karabağlar İlçe Başkanı Volkan Gürboğa, MHP Karabağlar İlçe Başkanı Latif Alaboğa, CHP Kadın Kolları Genel Başkan Yardımcısı Derya Durnabaş, il ve ilçe yöneticileri, meclis üyeleri, muhtarlar, KARKUT ekipleri, sivil toplum kuruluşları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Marşlar eşliğinde ellerinde bayraklarla yürüyen vatandaşlara balkonlardan ve sokaklardan Karabağlılar alkışlarla destek verdi. Kortej, 100. Yıl Uğur Mumcu Parkı’nda sona erdi.

“Cumhuriyet yaşatıldıkça anlam kazanır”

Kortej sonrası konuşan Karabağlar Belediye Başkanvekili Rahile Yeni, “Bu coşku Karabağlar’ın Cumhuriyet değerlerine bağlılığını gösterdi. Başkan Helil Kınay yurt dışında görevde ama sevgisi burada. Hepinize selamlarını iletti. Cumhuriyet sadece bir tarih değil, özgürlük ve eşitlik mücadelesidir. Karabağlar’da bu değerlere emekle ve dayanışmayla sahip çıkıyoruz” dedi.

Başkan Kınay’dan video mesaj

Geceye video mesajıyla katılan Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, “Cumhuriyet; kadınların sesi, çocukların geleceği, gençlerin umudu, emeğin gücüdür. Laikliğin, hukukun ve bilimin ışığında yürümeye devam edeceğiz. Cumhuriyet bizimle büyüyecek” ifadelerini kullandı.

Gecenin finali: Ersin Şov

Kortejin ardından sahne alan Ersin Şov, renkli performansıyla izleyenlere keyifli anlar sundu. Karabağlar’da büyüdüğünü söyleyen sanatçı, bu özel gecede sahne almanın kendisi için gurur olduğunu belirtti. Program sonunda Başkanvekili Rahile Yeni, sanatçıya ve eşine çiçek takdim ederek teşekkür etti.