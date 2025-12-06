Milli tekvandocularımız Ömer Furkan Körpe ve Sıla Irmak Uzunçavdar, Kenya’nın başkenti Nairobi’de düzenlenen 21 Yaş Altı Dünya Tekvando Şampiyonası’nda büyük bir başarıya imza atarak ülkemize gümüş madalyalar kazandırdı. Organizasyonun üçüncü gününde sahne alan sporcularımızın bu başarısıyla, Türkiye’nin toplam madalya sayısı yükseldi.

Ömer Furkan Körpe’den zorlu final

Türkiye Tekvando Federasyonu’nun (TTF) yaptığı açıklamaya göre, şampiyonanın üçüncü gününde 4 milli sporcu podyum mücadelesi verdi. Erkekler 74 kilo kategorisinde mücadele eden Ömer Furkan Körpe, gösterdiği üstün performansla dikkat çekti.

Körpe, şampiyonada sırasıyla; son 16 turunda bağımsız sporcu Muslim Akhtaev’i, çeyrek finalde Tunus’tan Mohamed Aziz Hamdi’yi ve yarı finalde Bosna Hersek’ten Benjamin Husic’i mağlup etmeyi başardı. Finale yükselme başarısı gösteren genç sporcu, altın madalya için karşılaştığı İranlı Radin Zeinali’ye yenilerek şampiyonayı gümüş madalya ile tamamladı.

Sıla Irmak Uzunçavdar setlerde yenildi

Kadınlar 53 kilo kategorisinde Türkiye’yi temsil eden Sıla Irmak Uzunçavdar da tıpkı Körpe gibi finale yükselme başarısı gösterdi.

Uzunçavdar, eleme turlarına son 32’den başlayarak; Kenya’dan Alice Stacy Dock, son 16 turunda Kazakistan’dan Aidana Sundetbay, çeyrek finalde Mısır’dan Jana Khattab ve yarı finalde Yunanistan’dan Magdalini Klakala’yı geride bıraktı. Finalde güçlü rakibi, İranlı Mobina Nematzadeh karşısında mağlup olan milli sporcumuz, şampiyonayı gümüş madalya ile noktaladı.

Türkiye'nin madalya sayısı beşe ulaştı

Müsabakaların ilk üç gününün ardından Türkiye Milli Takımı, toplamda 3 altın ve 2 gümüş madalya kazanarak madalya sayısını 5’e çıkardı. Bu sonuçlar, Türk tekvandosunun uluslararası arenadaki gücünü bir kez daha gösterdi.

Öte yandan, şampiyonada kadınlar 67 kiloda Ceren Çetinel ve erkekler 54 kiloda Kaan Yelaldı, son 32 turunda rakiplerine mağlup olarak organizasyona veda etti.

Toplamda 75 ülkeden 452 sporcunun katılımıyla gerçekleşen 21 Yaş Altı Dünya Tekvando Şampiyonası, yarın yapılacak son müsabakaların ardından sona erecek.