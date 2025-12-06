Son Mühür - Fenerbahçe, Süper Lig’in 15. haftasında Başakşehir’e konuk olacak. Mücadele, Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda saat 20.00’de başlayacak. Karşılaşmayı hakem Adnan Deniz Kayatepe yönetecek, yardımcılıklarını ise Mehmet Kısal ve Hakan Yemişken üstlenecek. Sarı-lacivertliler, Galatasaray’ın Samsunspor’u 3-2 mağlup etmesinin ardından Başakşehir’i yenip aradaki 1 puanlık farkı korumayı amaçlıyor. Başakşehir ise 14 maçta 4 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 mağlubiyet alarak topladığı 16 puanla ligde 9. sırada bulunuyor.

Muhtemel 11'ler belli oldu

Başakşehir: Muhammed, Ebosele, Duarte, Ba, Operi, Kemen, Crespo, Fayzullayev, Shomurodov, Harit, Da Costa.

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Yiğit Efe, Brown (Levent), İsmail, Alvarez, Asensio, Nene, Kerem, Duran.