Son Mühür - TFF, Başkan Hacıosmanoğlu'nun sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu’nun dün rutin kontrol için bir sağlık kuruluşuna gittiği, yapılan tetkiklerin ardından sağlık durumunun iyi olduğu ve evinde dinlenmekte olduğu bildirildi.

''Kontrol amaçlı...''

TFF'nin resmi internet sitesinden Başkan İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu'nun sağlık durumuyla ilgili yapılan açıklamada, "Federasyon Başkanımız İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, dün kontrol amaçlı bir sağlık kuruluşuna başvurmuştur. Yapılan tetkikler sonucunda sağlık durumunun iyi olduğu belirlenmiş olup kendisi evinde istirahat etmektedir. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız" ifadeleri kullanıldı.