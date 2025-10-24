TFF 2. Lig Beyaz Grup 10. haftasında Altınordu, yarın kendi sahasında Karacabey Belediyespor ile karşılaşacak. Maç, saat 15.00’te Metin Oktay Yerleşkesi Serpil Hamdi Tüzün Sahası’nda oynanacak. Mücadelenin hakemliğini İstanbul bölgesinden Safa Yılmaz üstlenecek.

Altınordu galibiyet arayışında

Sezona istediği başlangıcı yapamayan Altınordu, oynadığı 8 maçta 4 beraberlik ve 4 yenilgi alarak 4 puanda kaldı. Bu sonuçlar takımın 17. sırada yer almasına neden oldu. Bordo-beyazlı ekip, düşme hattından uzaklaşmak için sahadan 3 puanla ayrılmayı hedefliyor.

Karacabey Belediyespor’da hedef aynı

Konuk ekip Karacabey Belediyespor ise ligde 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 6 mağlubiyet elde etti. Topladığı 7 puanla 16. sırada bulunan Karacabey temsilcisi de kritik maçtan zaferle ayrılmayı amaçlıyor.

Kritik karşılaşma

İki ekip de düşme hattından uzaklaşma mücadelesi verdiği bu kritik karşılaşmada üç puan için sahada ter dökecek. Maçın sonucu, her iki takımın ligdeki konumunu doğrudan etkileyecek.