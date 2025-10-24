Son Mühür/ Emine Kulak- Anahtar Parti İzmir Kurucu Yönetim Kurulu Üyesi Özkan Tarak, partisinin İzmir yönetiminde FETÖ’den yargılanan kişilerin bulunduğunu ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye yönelik haksız eleştiriler yapıldığını öne sürerek partisinden istifa etti.

Tarak, istifasını sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu. Açıklamasında, “MHP Lideri Sayın Devlet Bahçeli’ye ve Milliyetçi Ülkücü Camiaya yönelik haksız ve tutarsız eleştiriler nedeniyle, ayrıca İzmir İl Başkanı Hüseyin Çakır’ın oluşturduğu yönetim içerisinde FETÖ’den yargılanmış kişilerin olduğunu öğrendiğim için, Anahtar Parti İzmir Kurucu İl Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa ediyorum” ifadelerini kullandı.

Tarak, partisinden ayrılırken beş üye arkadaşıyla birlikte MHP’ye katıldığını da açıkladı.