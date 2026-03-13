İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Karayolları Trafik Kanunu’nda yapılan değişikliklere ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabul edilen ve 27 Şubat’ta Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren düzenlemeyle birlikte araçlarda kullanılan bazı ekipmanlar için yeni kurallar getirildi.

Özellikle “APP plaka”, yüksek sesli müzik ve sonradan takılan görüntü sistemleri konusunda sürücüler uyarıldı.

Araçların orijinal haliyle kullanılmasında sorun yok

Bakan Çiftçi, kamuoyunda “APP plaka” olarak bilinen standart dışı plakalara ilişkin değerlendirmelerde bulunarak araçların fabrikadan çıktığı haliyle kullanılmasının herhangi bir sorun oluşturmadığını belirtti.

Çiftçi, araçların üretici tarafından monte edilen parçalarla kullanılmasının yasak kapsamında olmadığını vurgulayarak, “Araçların orijinal, fabrikadan monte edilmiş haliyle kullanılmasında herhangi bir sakınca yok. Kanun buna herhangi bir yasak getirmiyor” ifadelerini kullandı.

Araç içi müzik ve ekran sistemlerine açıklık getirildi

Araçlardaki ses sistemleri ve ekranlar hakkında da konuşan Çiftçi, bu ekipmanların kullanımının belirli şartlarla serbest olduğunu söyledi.

Sürücüler araçlarında müzik dinleyebilir ve navigasyon gibi sistemleri kullanabilir. Ancak bu kullanımın çevredeki vatandaşları rahatsız etmeyecek şekilde olması gerekiyor.

Çiftçi, “Araçta müzik dinlenebilir, navigasyon kullanılabilir. Ancak bu durum başkalarını rahatsız edecek boyuta ulaşmamalı” dedi.

Yüksek sesle müzik dinleyenlere 3 bin lira ceza

Yeni düzenlemeye göre araçlarda çevreyi rahatsız edecek şekilde yüksek sesle müzik dinlenmesi durumunda sürücülere para cezası uygulanacak.

Bakan Çiftçi, bu ihlalin karşılığında 3 bin lira idari para cezası verileceğini belirterek sürücülerin özellikle gürültü konusunda dikkatli olması gerektiğini vurguladı.

Sonradan takılan ekran ve ses sistemlerine ağır ceza

Kanun değişikliği kapsamında araçların orijinalliğini bozacak şekilde sonradan yapılan eklemeler de yaptırıma bağlandı.

Araçlara sonradan tablet, ekran, hoparlör veya amfi gibi sistemler eklenmesi ve bu ekipmanların sürücünün dikkatini dağıtacak şekilde kullanılması halinde 21 bin liraya kadar para cezası uygulanacak.

Amaç ceza kesmek değil, trafik güvenliği

Bakan Çiftçi, düzenlemenin temel amacının vatandaşları cezalandırmak olmadığını belirterek trafikte güvenliği artırmayı hedeflediklerini söyledi. Çiftçi, sürücünün dikkatinin tamamen yola verilmesi gerektiğini vurgulayarak şu değerlendirmede bulundu:

“Bu düzenlemenin bir amacı ve mantığı var. Sürücünün dikkatinin dağılmaması, hem kendi can güvenliğinin hem de diğer sürücülerin can ve mal güvenliğinin korunması hedefleniyor.”

APP plaka ve sistemler için son tarih: 1 Nisan

İçişleri Bakanlığı yetkilileri, kamuoyunda “APP plaka” olarak bilinen standart dışı plakaların düzeltilmesi için verilen sürenin 1 Nisan tarihine kadar uzatıldığını açıkladı.

Aynı sürenin araçlara sonradan takılan dikkat dağıtıcı görüntü sistemleri ve çevreyi rahatsız eden ses sistemleri için de geçerli olduğu bildirildi. Bu tarihe kadar gerekli düzenlemeleri yapmayan sürücüler hakkında cezai işlem uygulanacağı ifade edildi.