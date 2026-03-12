ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının ardından küresel piyasalarda petrol fiyatları hızla tırmanırken, altın cephesinde beklenen o sert fırlama henüz gerçekleşmedi. Şu sıralar gram altın 7.300 ile 7.500 TL bandında, ons altın ise 5.080 ile 5.250 dolar aralığında gidip geliyor. Piyasada kafalar karışıkken, yatırımcıların en çok güvendiği isimlerden biri olan Ekonomist İslam Memiş ezber bozan bir uyarıda bulundu.

GRAM ALTIN 10 BİN TL OLACAK MI?

2026 yılının altın yatırımcıları için ciddi bir psikolojik savaş yılı olacağını vurgulayan İslam Memiş, fiyatların sürekli zikzak çizeceğini belirtti. Kısa vadeli al-sat yapanların bu süreçte ciddi zarar görebileceğinin altını çizen uzman isim, ilk etapta yukarı yönlü bir patlama beklediğini açıkladı.

Memiş'in öngörülerine göre; küresel belirsizliklerin etkisiyle ons altın çok yakında 5.800 - 6.000 dolar seviyelerine kadar tırmanacak. Bu dev yükselişin iç piyasadaki yansıması ise gram altını tarihi bir rekorla 10 bin TL seviyesine taşıyacak.

İSLAM MEMİŞ SATIŞ İÇİN TARİH VERDİ: HAZİRAN SONRASINA DİKKAT!

Altın yatırımcısını asıl korkutan uyarı ise bu zirve noktasından sonra başlıyor. Gram altının 10 bin TL'ye ulaşmasının ardından piyasada devasa bir kâr satış dalgası başlayacağını belirten Memiş, yatırımcıları özellikle Haziran ayına karşı uyardı.

Zirvenin görülmesiyle birlikte piyasada ibrenin tersine döneceğini ifade eden Memiş, ons altında 2 bin dolarlık devasa bir çöküş yaşanabileceğini söyledi. Bu senaryonun gerçekleşmesi halinde, iç piyasada gram altın fiyatı da zirvesinden yaklaşık 2 bin TL birden aşağı çakılacak.

2026 YILINDA ALTIN VE GÜMÜŞ YATIRIMCISI NE YAPMALI?

İslam Memiş, spekülatif hareketlerin kol gezeceği 2026 yılında yatırımcıları "al-sat" yerine "al-yat" (uzun vadeli bekleme) stratejisine yönlendiriyor. Panik satışlarından uzak durulması gerektiğini belirten uzman, yatırımcıların ekrandaki rakamlardan çok yastık altındaki veya kasalarındaki altın miktarına odaklanmasını tavsiye ediyor.

Gümüş cephesi için de kritik uyarılarda bulunan Memiş, gümüşün mevcut TL bazında oldukça pahalı göründüğünü belirtti. Yüksek seviyelerden gümüş alanların bir süre daha beklemek zorunda kalabileceğini ve fiyatlarda aşağı yönlü dalgalanmaların sürebileceğini hatırlatarak yatırımcıları acele karar vermemeleri konusunda uyardı.