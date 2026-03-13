Son Mühür/ Beste Temel- Karşıyaka Zübeyde Hanım Stadı projesi için gerekli protokol imzalarının aylar önce atılabilecek durumda olduğu, ancak sürecin hala tamamlanmadığı belirtilmişti.

Karşıyaka camiası ise stadyum sürecinin neden ilerlemediğini ve ihale takviminin ne zaman açıklanacağını merak ediyor.

Hukuki süreç tamamlandı, gözler belediyede

Karşıyaka’ya yeni bir stadyum yapılması fikri ilk olarak 2010’lu yılların başında gündeme geldi. 2013 yılında Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından stat alanına ilişkin proje hazırlanırken, 2014 yılında yaklaşık 19 bin kapasiteli yeni bir stadyum için mimari çalışma tamamlandı.

Ancak proje açıklandıktan sonra imar planı değişikliklerine yönelik açılan davalar nedeniyle süreç uzun süre ilerleyemedi. İzmir Büyükşehir Belediyesi, Karşıyaka Belediyesi ile bazı vatandaşlar ve sivil toplum temsilcileri tarafından açılan davalarda projenin bölgedeki yapılaşma yoğunluğunu artırabileceği ve çevre düzenini etkileyebileceği iddia edildi.

Yaklaşık 10 yıl süren hukuki sürecin ardından, Danıştay’ın verdiği karar ile stat arazisi resmen “stadyum alanı” olarak tescil edildi ve projenin önündeki hukuki engeller ortadan kalktı. Hukuki sürecin tamamlanmasının ardından ise gözler projenin hayata geçirilmesi için atılacak adımlara çevrildi.

İmzalar neden hala atılmadı?

Stadyum projesiyle ilgili en büyük soru işareti ise protokol imzalarının neden hâlâ atılmadığı. Dava sürecinin tamamlanmasının ardından stadyumun yapım sürecinin hızlanması beklenirken, imza aşamasının uzaması Karşıyaka camiasında belirsizlik yarattı. Stadyumun ihale sürecine geçilebilmesi için gerekli protokolün tamamlanmasına rağmen imzaların gecikmesi, “süreç neden uzuyor?” sorusunu gündeme getirdi.

İhale ne zaman yapılacak?

Stadyum projesinin İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacağı açıklanmıştı. Ancak ihale sürecine ilişkin resmi bir takvim açıklanmadı. Karşıyaka camiası ise projenin hangi aşamada olduğu, ihale sürecinin ne zaman başlayacağı ve stadyumun yapımına ilişkin yol haritasının kamuoyuyla paylaşılmasını bekliyor.

Taraftar: “Artık net bir açıklama yapılmalı”

Karşıyaka taraftarları, yıllardır gündemde olan stadyum projesinde artık somut adım görmek istediklerini belirtiyor. Taraftarlar, hukuki engellerin kaldırılmasının ardından sürecin hızlanmasını beklediklerini ifade ederek şu görüşleri dile getirdi: “Dava kazanıldı ve stat alanı resmen tescillendi. Artık top belediyede. Aylar önce atılabilecek imzalar neden hâlâ atılmadı? Süreç neden uzuyor? İhale ne zaman yapılacak? Karşıyaka camiası olarak bu sorulara net cevaplar bekliyoruz”

Karşıyakalı taraftarlar, yıllardır farklı statlarda oynanan maçların ardından artık kendi statlarında takımlarını desteklemek istediklerini belirterek sürecin şeffaf şekilde yürütülmesini talep ediyor.