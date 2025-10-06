Son Mühür- Başta Çin olmak üzere merkez bankalarının yoğun ilgisi nedeniyle yükselişe geçen ons altın, ABD'de federal hükümetin kapanmasının ardından bir kez daha yukarı yönlü hareketlendi.

Bu yıla 2.964 dolardan başlayan ons altın hızlı yükselişiyle yatırım araçları arasında öne çıkmış durumda.

Ons Altın yüzde 1.04 yükselişle 3.926 dolar gram altın yüzde 1.04 yükselişle 5.263 TL'den işlem görüyor.

İzmir Kuyumcular Odası'nın belirlediği fiyatlara göre çeyrek altın 9.150 liradan satışa sunuluyor.



4.000 dolar hedefine doğru...



Deuscthebank'ın yıl sonunda 4.000 dolar olmasını beklediği ons altın güvenli liman argümanını destekleyen bir performans ortaya koyarak yılın onuncu ayında 4.000 dolar sınırına dayanmak üzere.



Kasım ortasına kadar yükseliş olabilir...



Rekor üstüne rekor kıran altındaki yükselişi değerlendiren Ekonomist Dr. Altun Kocabalkan,

''Altında 4.000 dolara az kaldı. Altın eğer 1 ya da 3 ekimde rekor kırıp geri gelseydi düşüş kalıcı olabilirdi. 2 Ekim de gelen sahte satış zaten dikkate alınmadı.

Şimdi hareket 4.000 dolar üstüne hızlanacak be yeni bir grafik çizecek gibi gözüküyor

Bu da kasım ortasına kadar bir yükseliş anlamına gelebilir.'' mesajı verdi.



Altındaki hareketliliğin nedeni ne?



''Altındaki yukarı yönlü hareketlenme büyük çapta ABD kaynaklı'' hatırlatmasında bulunan A1 Capital İzmir Şube Müdürü Murat Bilen,

''Fed'in bağımsızlığına yönelik endişeler var. Bu da ons altına yarıyor. Ancak içeride de TL’nin çok güçlü olduğuna dair haberlerin yayıldığını görüyoruz. İthalatın kolaylaştığı ancak ihracatçının ise zorlandığı bir döneme tanık oluyoruz.

Piyasada bu konuda genel anlamda kurda bir hareketlenme olabileceği konuşuluyor. Önümüzdeki günlerde altına olan talebin artmasına neden olabilir'' değerlendirmesinde bulundu.