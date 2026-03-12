Küresel piyasalarda petrol fiyatlarında yaşanan sert dalgalanmalar yatırımcıların odağına yerleşti. Son günlerde Brent petrol fiyatı kısa süre içinde hem hızlı yükselişler hem de sert düşüşler yaşadı.

Enerji piyasalarındaki bu oynaklık, küresel ekonomik gelişmeler ve jeopolitik risklerle birlikte arz beklentilerine ilişkin belirsizliklerin sürdüğüne işaret ediyor.

Kısa sürede yüzde 39’luk yükseliş

Piyasa verilerine göre Brent petrol fiyatı 6 Mart ile 9 Mart tarihleri arasında yüzde 39 oranında artış gösterdi. Bu hızlı yükseliş, petrol piyasasında son dönemlerin en dikkat çekici fiyat hareketlerinden biri olarak değerlendirildi.

Yatırımcılar, özellikle enerji arzına yönelik gelişmeleri yakından takip ederken fiyatlardaki ani yükseliş küresel piyasalarda da yankı buldu.

Hızlı yükselişin ardından sert düşüş

Fiyatlardaki yükselişin ardından piyasada kısa süre içinde sert bir geri çekilme yaşandı. 9 Mart ile 10 Mart tarihleri arasında Brent petrol fiyatı yüzde 29 oranında geriledi.

Bu düşüş, petrol piyasasında dalgalanmanın ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha ortaya koydu.

Yeniden yükselişe geçti

Fiyatlardaki gerileme uzun sürmedi. 10 Mart ile 12 Mart tarihleri arasında Brent petrol yeniden yüzde 17 oranında yükseldi ve varil fiyatı tekrar 100 dolar seviyesinin üzerine çıktı.

Böylece Brent petrol kısa süre içinde art arda yaşanan dalgalanmalarla birlikte yeniden kritik eşik olarak görülen 100 dolar seviyesini aşmış oldu.