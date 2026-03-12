Uzun süredir yatırımcısını bekleten ve Borsa İstanbul'da (BIST) en çok tartışılan hisselerin başında gelen SASA Polyester, 12 Mart 2026 işlem gününe damgasını vurdu. Güne oldukça yatay ve sakin bir seyirde başlayan hisse, öğle saatlerinden itibaren tahtaya gelen güçlü alımlarla aniden şaha kalktı. Yüzde 10'luk tam değer kazancıyla 2,42 TRY seviyesine kilitlenen hisse, piyasa değerini de 106 milyar liranın üzerine taşıyarak günün en çok konuşulan kağıtlarından biri oldu.

SASA HİSSESİNDE HACİMLİ YÜKSELİŞ DİKKAT ÇEKİYOR

Gün içinde en düşük 2,19 TRY seviyesini test eden hisse senedi, özellikle saat 14:00'ten sonra inanılmaz bir ivme yakaladı. Önceki kapanışını 2,20 seviyesinden yapan SASA, bu bölgeyi çok güçlü bir destek noktası (kale) olarak kullandı. Grafikteki bu dikey tırmanış ve işlem hacmindeki belirgin artış, piyasada "boğa" (yükseliş) piyasası sinyallerinin ilk adımı olarak yorumlanıyor.

SASA HİSSE YÜKSELMEYE DEVAM EDER Mİ?

Yatırımcıların borsa forumlarında ve arama motorlarında en çok merak ettiği konu ise bu tavan serisinin kalıcı olup olmayacağı. Hissenin 52 haftalık (son bir yıllık) zirvesinin 5,66 TRY olduğu düşünüldüğünde, fiyatın hala zirvesinden oldukça uzak bir bölgede fiyatlandığı görülüyor. Ancak bugünkü hacimli kopuş, piyasa uzmanları tarafından teknik bir "dip dönüşü" olarak nitelendiriliyor.

Kısa vadeli işlemlerde dikkat edilmesi gereken en önemli teknik detaylar ise şunlar:

Kritik Destek: Hissenin yeniden bir düşüş sarmalına girmemesi için 2,20 TRY seviyesinin üzerinde günlük kapanışlar yapması hayati önem taşıyor.

Hacim Şartı: Yukarı yönlü hareketin devamı için bugünkü gibi güçlü alıcıların (yüksek işlem hacminin) tahtada kalması ve alım iştahının sürmesi gerekiyor.

Psikolojik Sınır: 2,42 direncinin hacimli kırılması, yatırımcı psikolojisini pozitife çeviren en büyük etken olarak öne çıkıyor. Günlük hareket bandının genişlemesi, yeni alıcıları da tahtaya çekebilir.

(Ysal Uyarı: Bu haberde yer alan veriler, grafik okumaları ve yorumlar kesinlikle yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Borsa işlemleri yüksek risk içerir.