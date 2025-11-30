Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu tarafından Antalya'da ‘TESK İstişare, Değerlendirme, Eğitim ve Mesleki Dayanışma Toplantısı' düzenlendi.

Toplantının açılışına Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Antalya Valisi Hulusi Şahin, Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, eski Dışişleri Bakanı ve Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu ile Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan katıldı Toplantıda TESK'e bağlı 82 birlik ve 13 mesleki federasyon başkanı olmak üzere yaklaşık 800 yönetici de hazır bulundu. Toplantının kapanışına ise Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürü Taha Enes Şener katılım sağladı.

Bakan Bolat açıkladı, “Esnafın kredi faizleri yeni yılda düşecek”

Toplantıda esnaf ve sanatkarların güncel sorunları detaylı şekilde ele alınırken, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, yeni yılda esnafın kullandığı kredi faizlerinin düşeceğini söyledi. Bakan Bolat, bu önemli gelişmeyle birlikte esnaf ve sanatkara yönelik diğer müjdelerini de toplantı salonunda tek tek anlattı.

Palandöken: “Ayda neden 14 bin lira fazla prim ödüyoruz”

Hükümet tarafından başlatılan 'basit usul' uygulamasının esnafı hazırlıksız yakaladığını ifade eden TESK Genel Başkanı Palandöken, enflasyonla mücadelenin en önemli ayağının rekabet kurallarının tam olarak işlemesi olduğunu, rekabetin olmadığı bir ülkede enflasyonun düşmeyeceğini söyledi. Esnaf yaşadıkça ekonomideki rekabet gücünün artacağına dikkat çeken Palandöken, “Bugün böyle bir yapıda artık sanatkar da kalmadı; babasının mesleğini sürdürecek genç de kalmadı. Yanında çalışan işçi 7 bin 200 prim günüyle emekli olurken esnaf 9 bin günde emekli oluyor. Biz de diyoruz ki bizi de 7 bin 200 günde emekli et, dükkanımızı başkasına devretmek zorunda kalmayalım. Maaş istemiyoruz, para istemiyoruz. Ekonomi düzelsin, ondan sonra maaş da verirsin” dedi. “Peki biz neden ayda 14 bin lira fazla prim ödüyoruz?” diyerek tepkisini dile getiren Palandöken, “Bu haksızlık giderilsin. Vergi sisteminde olması gereken bellidir; az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alınmalı. Biz vergi vermeyelim demiyoruz. Muhasebecilerin yaptığı hesaplamada ne çıkıyorsa gidip devletimize ödeyelim. Yeter ki adaletsizlik düzelsin" diye konuştu.