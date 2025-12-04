NATO’nun doğu kanadındaki askeri varlığını takviye eden Almanya, Rusya’nın Baltık Denizi çevresinde artan hava ihlalleri ve insansız hava araçlarının (İHA) ittifak topraklarına yaklaşması nedeniyle bölgeye ek askeri birlik gönderdi. Almanya Savunma Bakanlığı, Hava Kuvvetleri’ne bağlı yaklaşık 150 kişilik personelin Polonya’da görevlendirildiğini açıkladı.

Göreve giden ekip; pilotlar, teknisyenler, güvenlik birimleri ve askeri polislerden oluşuyor. Bu yönüyle konuşlanma, hem operatif uçuş kabiliyetini hem de üs güvenliğini kapsayan geniş bir askeri yapı içeriyor.

Eurofighter savaş uçakları Malbork’a konuşlandırıldı

Bakanlığın açıklamasına göre Almanya, Kuzey Ren-Vestfalya’daki Nörvenich Hava Üssü’nden havalanan birkaç Eurofighter savaş uçağını Polonya’nın Malbork Askeri Havaalanı’na gönderdi. Bu uçaklar, NATO’nun Baltık bölgesinde yürüttüğü hava devriye faaliyetlerine dahil olacak.

Yeni konuşlanmanın temel amacı, Rus savaş uçaklarının son dönemde artan hava sahası ihlallerine karşı hızlı ve etkili bir hava savunma refleksi oluşturmak. Ayrıca Baltık hattında zaman zaman gözlemlenen İHA uçuşlarının NATO sınırları içerisine sızmasının engellenmesi de operasyonun hedefleri arasında.

“İttifakın doğu kanadına güçlü bir mesaj veriyoruz”

Almanya Hava Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Holger Neumann, yapılan görevlendirmenin yalnızca askeri değil, diplomatik bir anlam taşıdığını da vurguladı.

Neumann açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Ağustos ayından bu yana Romanya’da görev yapan Hızlı Müdahale Uyarı (QRA) filomuza ek olarak Polonya’daki bu yeni konuşlanma, İttifakın doğu kanadının korunmasına değerli bir katkı daha sağlıyor. Böylece hem Polonya’ya hem de tüm NATO üyelerine güçlü bir destek mesajı iletiyoruz.”

Komutanın sözleri, Almanya’nın NATO içindeki caydırıcılık misyonunu çeşitlendirme ve artırma stratejisinin bir yansıması olarak görülüyor.

Görev süresi: İlk etapta Mart 2026’ya kadar

Almanya’nın Polonya’ya gönderdiği Eurofighter savaş uçakları ve konuşlu personelin görev süresi ilk aşamada gelecek yılın Mart ayına kadar planlandı. Durumun güvenlik dinamiklerine göre yeniden değerlendirileceği, gerekirse konuşlanmanın uzatılabileceği belirtiliyor.

Bu yeni görevlendirme, NATO’nun doğu kanadında özellikle son iki yıldır artan askeri hareketlilik ve Rusya kaynaklı risklerin yoğunlaştığı bir döneme denk geliyor.

NATO’nun hava güvenliği stratejisinde Almanya’nın rolü büyüyor

Almanya, NATO’nun Baltık ve Karadeniz odaklı hava güvenliği görevlerinde son dönemde daha görünür bir rol üstleniyor. Romanya’da aktif olan QRA birliği, şimdi Polonya konuşlanmasıyla tamamlanmış oluyor.

Bu çerçevede Almanya, hem teknolojik kapasitesi yüksek Eurofighter filosu hem de profesyonel askerî personeliyle NATO’nun doğu sınırındaki caydırıcılığa doğrudan katkı sağlıyor.